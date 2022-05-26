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輝瑞將成本價賣專利藥 45中低收入國受惠

環球社會熱點 13:10 2022/05/26

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輝瑞在新冠肺炎疫情期間出售大量疫苗，被外界指控趁機發財。輝瑞公司宣布，將以非成本價向45個中低收入國家出售藥物。輝瑞表示，出售藥物包含目前及未來受專利保護的疫苗。輝瑞行政總裁艾伯樂指，相信其他藥廠將會效仿。

患者同住者服輝瑞口服藥Paxlovid 未能預防感染 【下一頁】

輝瑞在世界經濟論壇（WEF）上承諾，將以成本價，向阿富汗及埃塞俄比亞等27個低收入國家，及加納等18個中收入國家，出售所有現已在美國及歐洲地區銷售的藥物。輝瑞計劃將提供23種治療癌症、心臟病及自身免疫性系統疾病的藥品及疫苗。

輝瑞表示，公司將透過計劃在沒有合作夥伴的情況下，出售大部分受專利保護的藥品。計劃將令該部分國家購買相關藥物價格大幅下降，其中部分藥品在美國每年需花費數萬美元。

輝瑞口服藥降住院風險8成半 世衛：最佳新冠療法 【下一頁】

艾伯樂（Albert Bourla）指，已和數名其他藥廠總裁交流，相信有藥廠將會效仿。他希望計劃令相關國家有藥可用，但承認仍未足夠，需展開實地診斷及治療工作，因此需要世界衛生組織（WHO）、無國界醫生等其他組織協助。

輝瑞周三亦指，正與盧旺達、加納、東非國家馬拉威（Malawi） 、烏干達（Uganda） 及西非國家塞內加爾（Senegal）衛生官員合作，培訓當地醫護及改善基礎設施，日後亦會將經驗與其他40個國家分享。

輝瑞為現唯二生產mRNA疫苗的其中一個藥廠，曾表示其他公司難以生產旗下mRNA疫苗，因涉及的86間供應商來自19個國家，其材料亦逾280種。

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責任編輯：李俊儀

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