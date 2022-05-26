美滙指數暫時回落　中國加大刺激力度

隔夜聯儲局會議紀錄顯示，未來兩次會次各加息半厘已經箭在弦上，但未有出現更多鷹派轉向。市場亦開始憂慮利率急升及通脹高企下，美國經濟或出現衰退，聯儲局或需要在來年轉向減息。另一方面，其他主要央行正在或部署加快收緊貨幣政策，以跟隨聯儲局的加息步伐，較令人意外的是歐洲央行提出在第三季末結束負利率政策，歐元再度上試1.07水平。現時，央行一次過加息半厘已經是見怪不怪，除非聯儲局考慮一次加息75基點，否則美元一枝獨秀的強勢將難以持續。



儘管人民幣已結束單向貶值趨勢，匯市仍然相當波動。中國4月份數據非常差勁，顯示封控下中國經濟增速正在急速下滑，並逼使中國當局加大刺激力度。總理李克強表示，現時經濟的困難程度甚至比2020年疫情衝擊時還大。筆者認為，4月份數據是導致中國出現政策轉向的關鍵，經濟下行壓力巨大，令中國當局不得不提早結束對房地產市場的打壓，以及對平台經濟的整改。5月及6月份的數據對全年經濟走向將非常關鍵，而金融市場在經濟增長憂慮及憧憬刺激政策出台的角力下將會維持震蕩。

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