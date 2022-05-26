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【港股午市速睇】恒指再考驗2萬關 聯想、百度公布業績

股市 13:49 2022/05/26

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恒指跌幅收窄

隔晚美股上揚，帶挈恒指高開100點，開市報20272點，及後回落至最低位19890點，半日跌幅收窄至25點，收報20145點，成交額532億元。

國企指數中午收報6887點，半日跌11點；科技指數則微升10點，半日收報4054點。

聯想受惠國內換機潮

聯想 （00992） 公布末期業績前偏軟，半日報7.14元，跌0.7%，將考驗150天線6.9元支持位。

深圳市今日公布促進消費措施，在5月至8月期間，消費者購買符合條件的電腦產品，給予售價15%的補貼，每人最高可獲2000元人民幣補貼。另外，中央要求各個地方政府機關，於未來兩年全數更換使用中的外國品牌電腦，換機潮將有利內地品牌聯想。

百度績前靠穩

百度 （09888） 今日公布首季業績，半日收報115.9元，升0.35%。

美國證交會指，就中概股審計合規問題上，雖然已取得進展，但中美仍存有較大分歧，相關科網股連日弱勢。

中美需於11月22日之前達成協議，否則未符合美國審計標準之中概股，會於2023年遭除牌。

**重溫【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？**

 

 

 

欄名 : 港股午市速睇

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