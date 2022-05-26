【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用

電子消費券下，本港零售商期望吸引客戶消費。滙豐（00005）的PayMe作為第二階段發放消費券的電子支付工具，將推出費用豁免及回贈，助香港的初創企業及中小企，接通PayMe逾270萬個人用戶，把握新一輪消費券計劃帶動的零售商機。

商戶優惠：

1）0%交易費優惠

由新一輪消費券計劃開始計6個月，現支付標準交易費用的合資格商戶，使用PayMe for Business應用程式或實體PayCode收款，可享0%交易費。

另由2022年6月1日至11月30日期間，PayMe for Business新商戶透過PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊，並萫PayMe作API整合的網站或應用程式收取款項，亦可享有0%交易費。

【疫市營商】急凍食品有需求 高島屋推現買即冷延長保存期

2）滙豐商業綜合戶口開戶費用全數回贈

合資格客戶由2022年6月1日至11月30日，首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business，即有機會獲得開戶費用全數回贈。

3）新註冊商戶300港元獎賞

由2022年6月1日至11月30日期間，新商戶透過PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊PayMe for Business，於註冊後30日內完成300港元交易，即有機會獲得300港元獎賞。

【日本水果】日本和歌山南高梅受追捧 水果商推自釀梅酒套餐料生意升2成

責任編輯：馬意文