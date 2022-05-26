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【透明手機】初創Nothing智能手機傳7月21日登場　售$4,196

科技 14:00 2022/05/26

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據外媒《Gsmarena》報道，Nothing Phone將在7月21日推出。（Nothing官網截圖）

智能手機品牌Nothing由中國消費電子製造商OnePlus聯合始創人Carl Pei創立，早前已預告推出「集Android的最佳功能為一體」為賣點的首款智能手機Nothing Phone 1，惟未有透露Nothing Phone 1的正式發布日期。

【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日

據外媒《Gsmarena》報道，Nothing Phone將在7月21日推出，但目前尚不清楚這是銷售日期或發布日期。而且，Carl Pei曾經提到，Nothing Phone 1將於今年夏天推出，而外媒估計的7月正是夏季月份之一。

另外，報道亦提到Nothing Phone 1的售價，傳聞為500歐元（約4,196港元）。惟《Gsmarena》認爲，隨著高端智能電話的售價愈來愈昂貴，Nothing Phone 1的價格相對較低，對該手機能否成爲旗艦級手機則存有懷疑。

【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式　收集並出售兒童數據

【無人經濟】Walmart擴大無人機送貨服務　覆蓋400萬戶美國家庭

綜合Nothing早前公布Nothing Phone 1的資訊，該手機將會有一個透明背面，框架則由回收鋁製成，並支援無線充電。

責任編輯：吳嘉雯

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