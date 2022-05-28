【綠色科技】工業廢料再生　變身環保生物水泥

▲ 團隊採用了兩種常見的工業廢料——工業電石渣（industrial carbide sludge）和尿素（urea），來製造生物水泥。（新加坡南洋理工大學）

水泥是現代建築不可或缺的材料，但傳統水泥的製作過程需要在攝氏逾1,000度的高溫下進行，產生大量二氧化碳。新加坡南洋理工大學（NTU）的科學團隊以創新方法，利用電石渣等工業廢料製造生物水泥，且可在室溫下進行生產，毋須燃燒任何東西，是一個更環保、能源需求更少的過程。

由工業電石渣和尿素製成

負責率領團隊的土木與環境工程學院院長Chu Jian表示，生物水泥是一種可再生形式的水泥，通常利用細菌形成硬化反應，將土壤結合成固體塊。團隊採用了兩種常見的工業廢料——工業電石渣（industrial carbide sludge）和尿素（urea），來製造生物水泥。

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首先，研究團隊利用液體酸處理電石渣，產生可溶性鈣。尿素被添加到可溶性鈣中，形成一種膠結溶液。接着將細菌培養物添加到膠結溶液中，而細菌就會分解溶液中的尿素，形成碳酸鹽離子。

碳酸鹽離子在「微生物誘導碳酸鈣沉澱」（MICP）的過程中，與可溶性鈣離子產生化學反應，從而形成碳酸鈣（calcium carbonate）。碳酸鈣是一種堅硬的固體材料，自然存在於白堊岩、石灰石和大理石之中。

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當MICP發生在土壤或沙子時，產生的碳酸鈣會將土壤或沙子顆粒黏合在一起，填充它們之間的孔隙，大幅減少水份通過材料的滲漏，從而形成一種堅固、結實和不透水的生物水泥塊。Chu Jian指出，同樣的過程也可用在岩石縫隙上，因此這種生物水泥也可用來修復岩石雕刻和雕像。

強度比傳統水泥更高

使用生物水泥加固的土壤具有高達1.7兆帕（MPa）的無約束壓縮強度，這比使用等量水泥處理的相同土壤的強度更高。

生物水泥的另一優勢，由於細菌培養物和膠結液都是無色的，所以當應用於土壤、沙子或岩石時，它們的原始顏色會被保留下來，非常適合用來修復破裂的文物縫隙。

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責任編輯：陳卓賢