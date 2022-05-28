  • 30°C
香港時間 : 2022528日 (六) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【綠色科技】工業廢料再生　變身環保生物水泥

16:00 2022/05/28

分享：

分享：

團隊採用了兩種常見的工業廢料——工業電石渣（industrial carbide sludge）和尿素（urea），來製造生物水泥。（新加坡南洋理工大學）

水泥是現代建築不可或缺的材料，但傳統水泥的製作過程需要在攝氏逾1,000度的高溫下進行，產生大量二氧化碳。新加坡南洋理工大學（NTU）的科學團隊以創新方法，利用電石渣等工業廢料製造生物水泥，且可在室溫下進行生產，毋須燃燒任何東西，是一個更環保、能源需求更少的過程。

由工業電石渣和尿素製成

負責率領團隊的土木與環境工程學院院長Chu Jian表示，生物水泥是一種可再生形式的水泥，通常利用細菌形成硬化反應，將土壤結合成固體塊。團隊採用了兩種常見的工業廢料——工業電石渣（industrial carbide sludge）和尿素（urea），來製造生物水泥。

【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放

首先，研究團隊利用液體酸處理電石渣，產生可溶性鈣。尿素被添加到可溶性鈣中，形成一種膠結溶液。接着將細菌培養物添加到膠結溶液中，而細菌就會分解溶液中的尿素，形成碳酸鹽離子。

碳酸鹽離子在「微生物誘導碳酸鈣沉澱」（MICP）的過程中，與可溶性鈣離子產生化學反應，從而形成碳酸鈣（calcium carbonate）。碳酸鈣是一種堅硬的固體材料，自然存在於白堊岩、石灰石和大理石之中。

【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電

當MICP發生在土壤或沙子時，產生的碳酸鈣會將土壤或沙子顆粒黏合在一起，填充它們之間的孔隙，大幅減少水份通過材料的滲漏，從而形成一種堅固、結實和不透水的生物水泥塊。Chu Jian指出，同樣的過程也可用在岩石縫隙上，因此這種生物水泥也可用來修復岩石雕刻和雕像。

強度比傳統水泥更高

使用生物水泥加固的土壤具有高達1.7兆帕（MPa）的無約束壓縮強度，這比使用等量水泥處理的相同土壤的強度更高。

生物水泥的另一優勢，由於細菌培養物和膠結液都是無色的，所以當應用於土壤、沙子或岩石時，它們的原始顏色會被保留下來，非常適合用來修復破裂的文物縫隙。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
2022/04/28
【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
2022/05/04
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
2022/05/02
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來
2022/05/18
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來

你可能感興趣

【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
14:00 2022/04/28
【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
09:00 2022/05/04
【雲端應用】拆解數碼轉型至雲端遷移之兩大弊病
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
19:15 2022/05/02
【加密貨幣】維基百科關閉BitPay帳戶　停止接受加密貨幣捐款
可持續發展 新加坡 氣候暖化

下一篇文章

【QR Code創新】日企研長方形QR Code　解工廠及供應鏈痛點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款