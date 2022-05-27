  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (五) 01:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資心理學】投資時的偏差：確認偏誤 如何影響你的客觀分析?

理財智慧 00:05 2022/05/27

分享：

分享：

之前都談及主動投資與被動投資的分別，在主動投資中，每個獨立的投資者都會有自己的偏好或對於未來走勢有自己的看法，但因此可能會陷入確認偏誤 (Confirmation Bias) ，從而令自己無法客觀去看個股或未來走勢，本文便會分析確認偏誤的成因，以及如何避免確認偏誤而造成投資失利和風險管理。

同場加映:【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

確認偏誤 (Confirmation Bias)

確認偏誤是指當我們如何處理和詮釋信息時的一種思考方法，正如提到每個人都會有自己的想法，都會傾向尋找可以支持自己觀點的證據，而忽略其他人提出的意見和資訊，這個就是確認偏誤。例如投資者非常看好航空業的發展，支持的人認為在疫情後會出現報復性出差、反對的人則認為旅遊是奢侈品，加上油價高，不利航空業，但為了證明自己的看法，往往忽略了反對者的看法。

大數據年代

如果有用社交媒體、購物平台的讀者，都有留意到大數據的威力，特別是使用淘寶一定有更深的體會，如果曾經在淘寶搜尋「耳機」，其後推薦的產品都是與電子科技、耳機有關。現時不少網購公司都推出會員制，透過知道用戶日常的購買喜好，利用大數據去推薦產品，從而提供下一次消費的行為。

在投資也是，由於我們經常遊覽自己有興趣的投資產品，可能只推送某一個類別或立場的資訊，因此令投資者無法宏觀去分析市場，而一味接收支持自己觀點的看法，從而作出一些不夠全面的投資決定。

對於投資的影響

類似的偏見常見於不同人的身上，即使是基金經理甚至著名投資人都會有類似的偏見，因為投資往往都是按個人的喜好。如果出現確認偏誤可能會令自己忽略自己「不想看」或矛盾的觀點，甚至忽略了對於危機的重視，但往往不願樂見的資料可能是一個防止虧損的警號，甚至因為只偏好某類產品，而失去投資機遇。

如何避免

如果是主動投資者，可能需要在「危機」的部分多加留意，因為現時股市或個市的走勢都受到政治影響較多，不好因為對個別事件的立場或看法，去影響對於股市的走勢的判斷。最後可以考慮成為被動投資者，由一些專業投資團隊去管理投資，因為他們的一群人，可以減少個人的偏見，也可以更客觀地進行投資。

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩

 

開啟hket App，閱讀全文
網購平台 社交平台 疫情 產品 基金 投資產品 政治 大數據 淘寶

上一篇文章

【理財智慧】安聯美國分公司被罰 未來十年不得在美國提供投資服務 安聯基金仲買唔買得過?

下一篇文章

【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
曾淵滄：長綫買樓無懼加息
曾淵滄：長綫買樓無懼加息
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
一個平台　兩個選擇　中銀香港及中銀人壽助年輕人盡展所長
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
灝景灣業主賣樓遇上校友　放棄「價高者得」原則　平手轉讓成全校友
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款