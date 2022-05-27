【投資心理學】投資時的偏差：確認偏誤 如何影響你的客觀分析?

之前都談及主動投資與被動投資的分別，在主動投資中，每個獨立的投資者都會有自己的偏好或對於未來走勢有自己的看法，但因此可能會陷入確認偏誤 (Confirmation Bias) ，從而令自己無法客觀去看個股或未來走勢，本文便會分析確認偏誤的成因，以及如何避免確認偏誤而造成投資失利和風險管理。

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確認偏誤 (Confirmation Bias)

確認偏誤是指當我們如何處理和詮釋信息時的一種思考方法，正如提到每個人都會有自己的想法，都會傾向尋找可以支持自己觀點的證據，而忽略其他人提出的意見和資訊，這個就是確認偏誤。例如投資者非常看好航空業的發展，支持的人認為在疫情後會出現報復性出差、反對的人則認為旅遊是奢侈品，加上油價高，不利航空業，但為了證明自己的看法，往往忽略了反對者的看法。

大數據年代

如果有用社交媒體、購物平台的讀者，都有留意到大數據的威力，特別是使用淘寶一定有更深的體會，如果曾經在淘寶搜尋「耳機」，其後推薦的產品都是與電子科技、耳機有關。現時不少網購公司都推出會員制，透過知道用戶日常的購買喜好，利用大數據去推薦產品，從而提供下一次消費的行為。

在投資也是，由於我們經常遊覽自己有興趣的投資產品，可能只推送某一個類別或立場的資訊，因此令投資者無法宏觀去分析市場，而一味接收支持自己觀點的看法，從而作出一些不夠全面的投資決定。

對於投資的影響

類似的偏見常見於不同人的身上，即使是基金經理甚至著名投資人都會有類似的偏見，因為投資往往都是按個人的喜好。如果出現確認偏誤可能會令自己忽略自己「不想看」或矛盾的觀點，甚至忽略了對於危機的重視，但往往不願樂見的資料可能是一個防止虧損的警號，甚至因為只偏好某類產品，而失去投資機遇。

如何避免

如果是主動投資者，可能需要在「危機」的部分多加留意，因為現時股市或個市的走勢都受到政治影響較多，不好因為對個別事件的立場或看法，去影響對於股市的走勢的判斷。最後可以考慮成為被動投資者，由一些專業投資團隊去管理投資，因為他們的一群人，可以減少個人的偏見，也可以更客觀地進行投資。

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責任編輯：陳佳恩