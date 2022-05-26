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【起訴Twitter】Twitter向廣告商洩露用戶資料　美FTC罰款11億元

科技 12:30 2022/05/26

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美國聯邦政府昨（25日）正式起訴Twitter，控告該企不誠實使用用戶個人資料。（法新社資料圖片）

公眾對保護私隱的意識增加，各個政府機構對社交平台的私隱政策把關也日漸嚴謹。美國聯邦政府昨（25日）正式起訴Twitter，控告該企不誠實使用用戶個人資料，違反相關私隱協議，最終Twitter支付巨額罰款了事。

【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日

據外媒《CNN》報道，Twitter過去一直向廣告商透露該平台用戶資料，如電話號碼及電郵地址等聯繫方式，協助廣告商向用戶推送定位廣告。美國聯邦貿易委員會（FTC）主席Lina Khan發表聲明指，該做法增加了Twitter的主要收入來源，惟同時影響了超過1.4億位Twitter用戶，認為這違反了該企於2011年，與FTC達成的隱私和解協議，因此決定起訴Twitter。

Twitter回應指，「有關事件並非故意」。Twitter首席隱私保密官Damien Kieran更表示，該企十分重視數據安全和個人私隱，正與FTC緊密合作中。據悉，Twitter已與FTC達成和解，並支付1.5億美元（約11億港元）化解官司。

【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式　收集並出售兒童數據

【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手  

責任編輯：文睿

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