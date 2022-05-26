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英派對門調查報告終出爐 約翰遜拒下台表明負全責

環球社會熱點 12:11 2022/05/26

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英國首相府被指在封城期間多次舉行派對，違反當時新冠肺炎防疫規定。擾攘多時的派對門調查報告終於出爐，當中狠批首相府的過量飲酒及派對文化，而且行為不符合當時防疫規定。首相約翰遜表示會就事件負責，但堅持拒絕落台。

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由政府高級官員格雷（Sue Gray）率領的派對門事件調查，終在周三（25日）公開最終報告。當中羅列出15宗於封城期，在首相府舉辦的派對，更列舉涉及的違規行為，如舉行派對至凌晨4時及使用卡啦ok機等。

報告亦指出，首相府官員曾詳細安排部分派對詳情，部分行動更是蓄意避免遭審查，如安排醉酒同僚從後門離開免被拍攝。報告總結，首相府在封城期間的聚會有多處行為並不符合當時的防疫規範，領導層需負此類文化負責。

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首相約翰遜（Boris Johnson）同日出席記者會時表明，對首相府內的過份飲酒及派對文化毫不知情，並為現身或出席部分派對解畫。約翰遜稱至此仍相信當日是工作安排，認為當時露面是履行領袖的重要職務，拒絕承認有講大話。

約翰遜亦向國會議員表明，會就自己治下首相府發生的事情負全責，惟他否認曾參與的8次派對有違規。現時約翰遜將面臨下議院專責委員會調查，查證他是否有誤導國會。不少議員已公開要求，約翰遜應就事件下台。

其他內閣成員亦為約翰遜護航，不管部國務大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，約翰遜已真摰為事件道歉，現在是時候放下事件。財相辛偉誠（Rishi Sunak）同樣希望放下事件，並再次向公眾道歉。

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責任編輯：吳漢培

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