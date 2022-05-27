【業績｜聯想992】聯想集團開市升2%　全年多賺七成至20.3億美元、派末期息30港仙、股息率5.2厘（第二版）

▲ 【業績｜聯想992】聯想集團全年多賺七成至20.3億美元、派末期息30港仙、股息率5.2厘

聯想集團 （00992） 截至3月31日至全年收入達716.18億美元，按年增長18%；期內股東應佔溢利達20.3億美元，按年增長72%。聯想集團計劃派發末期股息每股30港仙，對比上一財年為24港仙。

聯想集團開市升2.06%，報7.42元，以此計算，現價股息率約為5.1厘。

中國市場短期仍受挑戰 其他市場仍在增長

董事會主席楊元慶表示，短期內受疫情、地緣衝突、供應鏈短缺等因素影響，中國市場在短期內受到挑戰，不過消費者段受到的影響較企業端小，因疫情下居家工作的產品需求仍然存在，除中國以外的市場仍然在增長。此外，楊元慶指長遠而言，仍然對個人電腦市場感到樂觀。

智能手機、數據中心仍受芯片短缺影響

楊元慶指 ，該行業的供應鏈短缺問題已經持續一段時間，主要是由於內在需求增長而成，個人電腦端的芯片需求已經得到一定緩解，但智能手機以及數據中心業務仍然受芯片短缺影響。

內地多個城市早前因疫情爆發而收緊防疫措施，對生產及供應鏈造成影響。楊元慶表示，上海封城措施仍然存在一些短期影響，但隨著防疫措施放寬，集團對長遠發展仍然有信心。

聯想毛利率按年增0.7個百分點 達16.8%

聯想集團去年全年毛利達120.49億美元，按年增長23%；期內毛利率達16.8%，按年增長0.7個百分點。公司表示，盈利能力提高主要是因其持續轉型和創新，驅動新的增長引擎和服務差異化。

智能設備業務集團方面，全年收入按年增18%至623億美元，經營溢利增27%至47億美元，均創歷史新高。而非個人電腦的收入累計增長26%，5G產品銷售額增長三倍多。

公司旗下的基礎設施方案業務集團，在下半財年實現扭虧為盈，全年營收按年增13%至71億美元，創紀錄新高。

此外，方案服務業務收入按年增30%至54億美元，經營溢利按年增40%至12億美元，經營溢利率達22%。

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