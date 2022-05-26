  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (四) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜聯想992】聯想集團全年多賺七成至20.3億美元　派末期息30港仙、股息率5.3厘

股市 12:09 2022/05/26

分享：

分享：

聯想集團全年多賺七成至20.3億美元　派末期息30港仙、股息率達5.3厘

聯想集團 （00992） 截至3月31日至全年收入達716.18億美元，按年增長18%；期內股東應佔溢利達20.3億美元，按年增長72%。聯想集團計劃派發末期股息每股30港仙，對比上一財年為24港仙。聯想集團中午收報7.14元，跌0.7%，若以此計算，現價股息率為5.3厘。

聯想集團去年全年毛利達120.49億美元，按年增長23%；期內毛利率達16.8%，按年增長0.7個百分點。公司表示，盈利能力提高主要是因其持續轉型和創新，驅動新的增長引擎和服務差異化。

智能設備業務集團方面，全年收入按年增18%至623億美元，經營溢利增27%至47億美元，均創歷史新高。而非個人電腦的收入累計增長26%，5G產品銷售額增長三倍多。

公司旗下的基礎設施方案業務集團，在下半財年實現扭虧為盈，全年營收按年增13%至71億美元，創紀錄新高。

此外，方案服務業務收入按年增30%至54億美元，經營溢利按年增40%至12億美元，經營溢利率達22%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：【烏克蘭戰爭】聯想、小米據報未有宣布之下減少在俄羅斯出貨量

【中美角力】中國據指要求政府機構等將電腦更換為國產產品　聯想、金山軟件逆市收升逾1%

港股 業績公布 聯想集團（00992）

上一篇文章

【PS5】斷貨情況有望改善？　Sony料今年度PS5銷量可增逾5成、目標2025年手機PC遊戲量追平PS

下一篇文章

【國泰293】國泰邀已離職空中服務員回巢　指正是合適時機重建團隊、以配合更多航班復飛　股價半日轉升1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法
【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法
【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大
【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款