【業績｜聯想992】聯想集團全年多賺七成至20.3億美元　派末期息30港仙、股息率5.3厘

▲ 聯想集團全年多賺七成至20.3億美元 派末期息30港仙、股息率達5.3厘

聯想集團 （00992） 截至3月31日至全年收入達716.18億美元，按年增長18%；期內股東應佔溢利達20.3億美元，按年增長72%。聯想集團計劃派發末期股息每股30港仙，對比上一財年為24港仙。聯想集團中午收報7.14元，跌0.7%，若以此計算，現價股息率為5.3厘。

聯想集團去年全年毛利達120.49億美元，按年增長23%；期內毛利率達16.8%，按年增長0.7個百分點。公司表示，盈利能力提高主要是因其持續轉型和創新，驅動新的增長引擎和服務差異化。

智能設備業務集團方面，全年收入按年增18%至623億美元，經營溢利增27%至47億美元，均創歷史新高。而非個人電腦的收入累計增長26%，5G產品銷售額增長三倍多。

公司旗下的基礎設施方案業務集團，在下半財年實現扭虧為盈，全年營收按年增13%至71億美元，創紀錄新高。

此外，方案服務業務收入按年增30%至54億美元，經營溢利按年增40%至12億美元，經營溢利率達22%。

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