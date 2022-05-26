【App監管】App Store應用程式須設「刪除賬號」功能　蘋果定出最後期限6月30日

▲ 蘋果強調，刪除賬號的按鈕要設計得「很容易找到」。（法新社）

去年蘋果（Apple）宣布調整App Store政策，要求所有App Store內應用程式，必須提供允許用戶刪除自己賬戶的選項。然而，這政策已被蘋果推遲了兩次，但蘋果日前終於宣布，就該政策執行定出最後期限為6月30日。

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蘋果表示，從2022年6月30日開始，App Store中所有允許用戶創建新賬戶的應用程式都必須提供一種讓用戶刪除賬戶的方式。這些變化在App Store Review Guidelines 5.1.1 (v) 中有詳細說明，其中解釋了在賬號登錄時應用程式可以做甚麼和不能做甚麼。

刪除賬號按鈕 需「很容易找到」

蘋果還強調，刪除賬號的按鈕要設計得「很容易找到」。如果該應用程式是使用AppleID登錄，開發者須確保用戶的身份數據在賬戶被刪除後完成刪除。

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蘋果的新規還明確規定，應用程式必須提供完全刪除用戶賬戶（註銷賬戶）的選項，而不僅是禁用或退出登錄；另外，也要求所有與該賬戶相關的個人數據都必須被刪除。

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責任編輯：陳卓賢