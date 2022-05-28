【疫市創業】藍帶廚師棄全職創業賣醬　疫下靠自家製食譜吸客（有片）

疫情持續兩年多，其間曾禁晚市堂食，令不少港人養成在家下廚的習慣，也更着重煮食過程的各種細節，為手工醬料小店帶來商機。有藍帶廚師放棄助理總廚一職，決意在去年中創業，以手工花椒醬打入市場。

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擁15年廚師經驗的黃家恩，曾於多間五星級酒店工作，因深受法國菜烹調技術影響，特別喜愛研製不同的調味醬汁，更在疫情期間，與丈夫方威開創自家的花椒醬品牌「黃+醬」。

雖然品牌所賣的醬料大多以花椒為主調，但她強調，配上不同的材料、浸泡和煮製時間，亦可製作出多種味道。

希望可以像煮法國菜醬汁一樣，用很多材料、時間，經歷很多步驟做出來，能讓人吃出當中的層次感。

人到中年才選擇離開舒適圈，更要在經濟不景氣的疫情期間創業。黃家恩直言，創業後的工作時間可自由安排，彈性很大，相比起在五星級餐廳工作，現時的工作輕鬆多了。

自設製作工場 聖誕營業額升一倍

但初次創業並非一帆風順，除預算不足外，他們更疑似遇上朋友藉機「呃錢」。黃指，當時有朋友提議，以2,000元日租讓他們租用其工場，更指工場已有合資格的食品製造牌照，他們可省去申請相關牌照的金錢和時間。惟該朋友明言，只可於公眾假期借出工場，即一個月只能租用約4天。經兩人一番計算，認為租用該工場4天的費用已相當於工場一半月租，加上時間不足讓其生產各款醬汁，便婉拒朋友的建議。

經歷一番波折，黃+醬最終成立自家製作工場，主打無添加手工醬汁。開業不久，憑藉擺市集和獲邀於網購平台上架，成功在聖誕節銷售旺季中，迎來營業額第一個高峰。

方威表示，單靠自己在社交平台開網店，可說是「沒有人識」，只有朋友捧場，即使下廣告也無補於事。幸好在一次市集中，被網購平台Pinkoi的職員看中，獲邀在該平台上架，漸漸打開知名度，吸引到一班支持者。

他續指，在其後的聖誕節，經該平台接獲的花椒XO醬定單，由平均每月的20瓶，大幅提升至200瓶。綜合網購平台和市集的定單，去年12月的總營業額比過往每月平均營業額，多出一倍。

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市集取消痛失商機 制定全新綫上營銷取勝

奈何，遇上第五波疫情，令農曆新年期間不少市集相繼取消，單靠社交平台的廣告，難以讓寂寂無名的黃＋醬為人所認識。方威分析市面上其他競爭對手的宣傳，發現大部分的醬料小店都只會發布產品相，或是以魚蛋、燒賣配醬汁來推廣產品。因此，他們決定透過編寫加入自家醬汁的食譜，以及賣相吸引的美食照片，成功在社交平台中吸引一班粉絲。

方坦言，曾以為開網店很容易，當時亦不曾重視綫上營銷的策略，

我以為就是出下帖文，找些Foodie賣廣告，別人也是這樣做。

後來因疫情才明白良好綫上營銷的重要性。

計劃進軍超市 設私房菜一圓餐廳夢

生意逐漸穩定，兩人皆希望可以減少擺市集的次數，由現時每月的3至4次，減至1至2次，爭取更多時間生產醬汁。相比在更多的網購平台上架，他們期望未來可以與超市洽商，除在實體超市上架外，亦可在超市中擺放試食攤檔，從而擴充客群。

黃家恩補充，開餐廳是其夢想，希望可以用自家品牌的醬料，為客人烹製美食。據悉，現時黃+醬另設私房菜Karen's Private Kitchen業務。從設計菜式，到烹煮皆由主廚黃家恩主理，而各款特色菜式也會加入品牌的醬料，務求為客人提供花椒醬的新體驗，同時亦一圓她的餐廳夢。

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記者：殷凱怡

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