▲ 【航空股】財政部實施為期2個月航班補貼 三大中資航空股轉升、國航升逾2%

中國財政部、民航局發布關於階段性實施國內客運航班運行財政補貼的通知，對國內客運航班實際收入扣減變動成本後的虧損額給予補貼，設定最高虧損額補貼標准上限為每小時2.4萬元。

航空股直線拉升，國航 （00753） 升2.6%，報5.54元，創一個月高，而東航 （00670） 、南航 （01055） 亦轉漲近1%。

政策實施期限為5月21日至7月20日。 財政補貼啟動條件為原則上當每週內日均國內客運航班量低於或等於4500班（保持安全運行最低飛行航班數）時，啟動財政補貼。同時，補貼 範圍 只限國內客運航班，不含港澳台航班、承擔重大緊急運輸任務的航班、調機、公務機等。

補貼資金由中央和地方財政共同承擔。其中，中央財政對東部、中部、西部地區分別補助65%、70%、80%，東部、中部、西部地區地方財政分別承擔35%、30%、20%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然