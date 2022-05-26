【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案周三（24日）繼續審訊。尊尼狄普前女友Kate Moss出庭作供，表示與尊尼狄普交往的4年間，尊尼狄普從來沒有對她動手，否認尊尼狄普有推她下樓梯，親自反駁Amber Heard的說法。

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Amber Heard於早前作供提及，尊尼狄普曾把舊愛Kate Moss推下樓梯，加強尊尼狄普有家暴女友傾向的說法。尊尼狄普代表律師周三傳召Kate Moss出庭作證，Kate Moss在英國寓所以視像形式作供。

在短短兩分鐘的出庭時間，Kate Moss表示她在1994年至1998年與尊尼狄普談戀愛，而當年在牙買加度假時，外界流傳尊尼狄普推她下樓梯一事並非屬實。

Kate Moss指，當時正值下暴雨，尊尼狄普先行離開房間，自己離開房間時不慎從樓梯滑落跌倒，背部感到疼痛並大聲尖叫。尊尼狄普趕緊跑回自己身邊，把她帶到房間及呼叫醫生。Kate Moss強調，二人交往期間，尊尼狄普從來沒有推她、踢她或扔她落樓梯。

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尊尼狄普其後被傳召作供，表示認同Kate Moss的供詞，指自己根本沒有推她落樓梯，認為Amber Heard指控他家暴、性暴力等指控簡直瘋狂，全屬捏造。

尊尼狄普亦透露，他動用關係讓Amber Heard取得《水行俠》的梅拉（Mera）角色。他表示，Amber Heard完成《水行俠》試鏡後，他親自聯絡片商華納兄弟的3位高層，Amber Heard最終成功出演電影。

此外，尊尼狄普否認自己試圖向華納兄弟施加壓力，將Amber Heard踢出《水行俠2》。

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責任編輯：郭麗明