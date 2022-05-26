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【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

宏觀解讀 11:45 2022/05/26

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【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

公務員薪酬趨勢調查委員會確認2022年薪酬趨勢調查結果，公務員高中低層薪酬淨指標加幅由2.04%至7.26%，成公務員加薪參考指標。香港最大商會香港總商會發聲明，認為薪酬趨勢調查結果未反映當前香港經濟環境，或對整體經濟造成連鎖效應，恐令香港企業雪上加霜。

總商會指，薪酬趨勢調查去年4月2日起進行，為期12個月，期間大部分時間香港疫情受控，企業對回復正常運作抱持樂觀態度，但第五波疫情令香港企業要面對嚴格的限制措施，「許多公司根本無法營業，而且仍在竭力求存」。

總商會認為，香港首季經濟負增長4%，反映本地經濟脆弱乏力，在現階段提出如此幅度的加薪建議，未免脫離現實。此外，香港正面對人才外流問題，多個行業出現人手短缺，企業尤其是公營機構、非政府組織和中小企，要留住員工將面臨沉重壓力，難以跟隨政府的薪酬水平。

總商會希望政府考慮現時的實際商業環境、調高薪酬對整體人力市場可能產生的漣漪效應，以及對中小企營運的影響。

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