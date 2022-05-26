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【券商點睇】怎樣理解「穩住經濟大盤」會議？ 券商關注6大看點

股樓投資 11:59 2022/05/26

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國務院日前召開「全國穩住經濟大盤」電視電話會議。國盛證券發表報告總結，在本次會議後，「政策底」再確認，「執行底」也被確認，但仍傾向於認為「經濟底、市場底」需要磨，穩增長的關鍵還是「優化疫情防控、鬆地產、擴基建、強化政策落地」。

該行又指，這是一場「講困難、擺事實」的會議，直指當前部分困難「比 2020 年疫情嚴重衝擊時還大」，當前經濟大幅下行，疫情之外，更本質的還是內需不足、信心不足。同時，穩增長是硬要求，「努力確保二季度經濟合理增長」，進一步指向全年 5.5%的目標難度大，全年目標也可能轉向「保4爭5」。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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國盛稱後續政策有6大看點。看點一，「國常會部署的33項一攬子政策5月底之前要出台細則」，預示各項政策有望加快落地。看點二，政策大方向會更突出保市場主體、保就業、保民生。會議要求「把穩增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業保民生」。看點三，會更好處理防疫情與 穩增長的均衡，核心抓手是推復工、穩產業鏈、穩供應鏈。

看點四，穩增長的主要抓手是鬆地產、擴基建、汽車消費。看點五，更注重保能源安全。相關要求包括，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。看點六，鬆貨幣、寬財政，核心是要解決下半年穩增長的「資金缺口」，降準降息、發行特別國債仍有可能，也有可能會出台類似 PSL 這種政策安排。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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中國 降準 保就業 經濟

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