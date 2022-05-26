【金風2208】手頭訂單充足支持業績增長 金風龍頭地位穩

國泰君安指，金風科技（02208）第一季業績承壓，受風機價格持續下行等因素影響，期內收入按车、按季分別下跌8.3%及62.5%，至63.8億元（人民幣，下同）歸母淨利潤 12.7億元，按年、按季分別上升15.3%及185%。此外，公司對外銷售風機總容量 1,411.2MW，按年升29.7%。

截至3月底，公司在手外部訂單共計16,503.5MW，其中外部待執行訂單為13,561.7MW，外部中標未簽訂單為2,941.9MW，另有內部訂單462MW。MSPM機組訂單總計為5,450.1MW，按季升13.1%，佔比達33%。該行認為，充足的在手訂單將為公司未來業績穩定增長提供強有力的支撐；另一方面，MSPM機組作為公司今年主打產品，預計未來隨着銷售量的進一步增加成本優勢將會逐漸顯現，有利於提升公司的盈利能力。

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《「十四五」規劃》強調，要推進能源革命，加快發展非化石能源，大力提升風電光伏發電規模，有序發展海上風電。在此背景下，雖然海上風電國補已經退出，但以廣東、山東、浙江為首的東部沿海各地方政府，繼續以地方財政、金融和政策對海上風電行業進行補貼和扶持，預計海上風電高景氣度將延續，公司有望繼續從中受益。中長期在國家「雙碳」目標下，風電行業處於長景氣周期，金風作為國內風機製造龍頭，預計將持續受益，看好公司未來表現，推薦買入。

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撰文：林衛