【私隱安全】報告：近90%遙距學習應用程式　收集並出售兒童數據

▲ 政府為線上學習推薦的許多工具，包括Zoom、Microsoft Teams和Cisco Webex，並沒有明確設計給兒童使用。（法新社）

新冠疫情令學生在家上課常態化，也令眾多遙距學習應用程式應運而生。但國際非牟利機構人權觀察（Human Rights Watch）的報告指出，全球有近90%由政府直接採購或推薦的遙距學習應用程式和服務，在2021年都積極收集兒童數據，或以其他方式參與監測他們的活動，嚴重侵犯年輕用戶的私隱。

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人權觀察對49個國家進行研究，在這些地方使用的164個「教育科技」（EdTech）產品中，就有146個利用所收集的兒童數據，透過追蹤技術，在未經他們或家長同意下，秘密監測年輕用戶。更重要的是，他們的數據經常被賣給第三方公司。

數據被送到廣告技術平台

人權觀察表示，在審查的應用程式中，有146個直接向196間第三方公司發送或允許存取其年輕用戶的數據，其中絕大多數數據都被送到廣告技術平台。

報告提到，新冠疫情肆虐使學校被迫關閉，但政府在批准廣泛採用這些遙距學習應用程式期間，將提供線上教育的真正成本轉嫁給了兒童。結果兒童在不知情的情況下被迫用他們的私隱權、獲取訊息的權利和潛在的思想自由，來支付他們的「學習費用」。

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人權觀察指出，政府為線上學習推薦的許多工具，包括Zoom、Microsoft Teams和Cisco Webex，並沒有明確設計給兒童使用。但即使是那些明確設計的工具，如ST Math，也經常會採用跟蹤技術，然後將數據發送給Meta和Google等公司，這些數據隨後可能被用於「行為定向廣告」（behavioral advertising）。

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責任編輯：陳卓賢