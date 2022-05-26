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【德州槍擊】槍手曾在FB透露計劃 3度私訊他人談犯案

環球社會熱點 11:19 2022/05/26

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美國德州周二（24日）發生校園槍擊案，造成逾20人死亡。美國德州官員表示，涉事槍手案發前曾3度在社交平台Facebook上透露作案計劃。Facebook其後表示，槍手曾發出私人訊息透露詳情。美國德州官員未有透露訊息接受者身份，Facebook則表示正與執法部門合作。

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德州官員透露，槍手於案發前約30分鐘發出的第一條訊息透露，他將會射殺其祖母。槍手第二條信息則指已槍殺祖母，而第三條信息則於案發前15分鐘發出，指自己會在一間小學射擊。官員表示，槍手未有在信息中提及學校信息，亦未清楚接受者身份。

Facebook證實消息指，槍手案發前曾發送私人信息，而非公開帖文。Facebook發言人Andy Stone周三於社交平台Twitter上表示，公司正與執法部門密切合作，繼續正在進行的調查。

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德州槍殺案導致19名兒童及2名教師死亡。是次槍擊案為美國近10年來最大型的校園槍擊案，當地官員指，遇難者案發時都身處同一間4年級教室。德州州長阿博特（Greg Abbott）指，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）高中輟學，是當地居民，沒有已知犯罪或精神健康問題記錄。

調查人員亦在調查槍手Instagram帳戶，他曾於案發前數日上載一張手執彈藥，及一張兩支2支AR-15 突擊步槍照片。槍手當時更要求一個擁有1萬追蹤者的女網友，分享突擊步槍的圖片，但被女網友以感到可怕及指不認識槍手為由拒絕。槍手更於案發當日，再向女網友發信息指自己要執行計劃。

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責任編輯：李俊儀

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