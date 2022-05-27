【C.E.O.財策（保險）精英】宏利高級分組經理吳嘉珊　商道酬信　人道酬誠　業道酬精　與團隊共同綻放

宏利高級分組經理吳嘉珊（Rosanna）加盟保險行業的經歷，大抵可用「十年磨一劍」來形容。 Rosanna過去全心投入澳門娛樂業的市場營銷工作逾十年，然而一場疫情來襲，令她對工作前景及人生規劃有了新的思索。因此，當其保險顧問宏利高級分行經理歐永勤（Nataly）於2020年6月邀請她透過「宏利C.E.O.計劃」加盟團隊，她遂將多年工作經驗及所得，活用於新工作崗位加以發揮。入職短短半年已獲得百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table），並奪得保協新星金獎，未敢自滿的她，其後更接連勇奪世界華人保險大會暨國際龍獎（IDA）銀龍獎、第18屆中國國際保險精英圓桌大會（CMF）國際金星獎，並於2021年以6個月時間率先完成2022年百萬圓桌會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table ），入職一年便獲晉升為高級分組經理，在保險業闖出第二人生。



投入新身份 助客戶提高保障意識



疫情之下，百業蕭條，Rosanna開始意識到理財規劃與家庭保障的重要性，於是相約Nataly檢視保單狀況。「當時在Nataly的細心解說下，我進一步了解到保險的專業領域及發展空間，同時有感自己的事業到了樽頸位，過去亦無自我增值的餘暇及機會，因此決心嘗試經『宏利C.E.O.計劃』投身保險行業。這事業平台專門為我們這些具社會經驗的人士而設，投放大量資源協助各行業專才入行。」

▲ 本為Rosanna保險顧問的Nataly（右）一直以來的專業服務及對事業的熱誠都讓Rosanna印象深刻，二人成為在保險業的好拍檔。

入行以後，Rosanna發現很多朋友或潛在客戶一向沒有醫療或理財方面的保障意識，對保險的認知亦不足，尤其疫情着實干擾了不少人的身心健康及生計。「我希望透過提供保險專業知識，讓大家對自身的保障及規劃意識提高，善用保險作為人生規劃的一部分。我就如管家般協助客戶計算日常生活開支，指出可減少的無必要消費、可能的被動收入來源，以確保在疫情下仍可保持生活質素，並做好保障。」



堅毅不放棄 真誠待客建立互信



作為專業的保險顧問，少不免須長時間與人耐心溝通和解說。然而學會「接受拒絕」，卻是Rosanna從事保險行業的最大感悟。「以前的工作很少會被人拒絕，而現在，被拒絕成了日常，但每次都是寶貴的經驗，教會我何謂以客為尊，以及怎樣真誠待人。只要是真心為他人着想，對方終會感受得到。即使被拒絕，我會向經理取經學習，調整心態，保持耐心的態度應對，同時找出對方拒絕的原因，憑藉自身專業知識，貼心、貼地去為對方規劃人生方案，提供即時的跟進，逐步建立互信及安全感。」



Rosanna認為在行業取得成功的秘訣，在於堅持作為一個誠實、可信賴的人。Nataly亦深有同感：「我最為欣賞Rosanna誠懇可靠、堅持上進的心，從她過去投入一份工作長達十年，箇中毅力可見一斑。此外，她亦善於聆聽建議，當制訂了一個清晰明確的目標，就會堅定信念勇往直前去完成，目標感很強。未來希望她能夠藉着『宏利C.E.O.計劃』充足的資源及培訓，持續提升專業知識、擴展團隊，幫助更多客戶設計最合適的保險方案。」



照亮他人 與團隊共同成長



隨着在宏利這個不斷學習及成長的舞台發光發熱，Rosanna期許以「商道酬信，人道酬誠，業道酬精，與團隊共同綻放」的理念，尋得更多志同道合的夥伴，共同打造一個專業保險顧問團隊，透過自我增長、知識培訓，傳遞更多正確而有用的資訊予有需要的人，讓大家能豐富自身及家庭的保障。「現在我更懂得善用時間及資源，平衡事業及家庭，亦懂得幫助他人運用保險保障財富，令人生更美滿，為社會創造價值，實踐『以信用為資本，在哪裏存在，在哪裏綻放』的願景。」

▲ Rosanna只花了一年時間便達成指定團隊人數及業績要求，連升兩級為高級分組經理，但她並不自滿，會繼續以身作則，與成員一起並肩前進，一步步走得更高、更遠。

（特約）