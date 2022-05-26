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【無人經濟】Walmart擴大無人機送貨服務　覆蓋400萬戶美國家庭

科技 10:54 2022/05/26

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Walmart預計到2022年底，無人機送貨服務將有能力每年空運100萬個包裹。（Walmart）

零售商沃爾瑪（Walmart）近兩年來都在當地部分地區，測試Walmart無人機送貨服務計畫。Walmart表示將擴大這服務，在今年年底或之前，為Walmart無人機送貨網絡增加34個站點。

【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作   應用程式內提供公民數碼身份

隨著無人機送貨服務擴張，亞利桑那州、阿肯色州、佛羅里達州、德克薩斯州、猶他州和弗吉尼亞州等地區，約有400萬個家庭將有望使用由Walmart提供的無人機送貨服務。

31元運費   訂購10磅雜貨

Walmart表示，用戶只需支付4美元（約31港元）的運費，就可以訂購多達10磅的雜貨和家庭用品。Walmart還指出，用戶最快可在下訂後30分鐘內收到包裹。

【企業責任】Amazon助印度社區小店拓客源　推數碼轉型「Smart Commerce」計畫

Walmart預計到2022年底，無人機送貨服務將有能力每年空運100萬個包裹。雖然這服務至今仍沒有盈利，但Walmart指出，它將向當地政府和企業提供無人機服務，並會通過收集更多的飛行數據，更安全和更規範的方式擴大無人機業務。

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責任編輯：陳卓賢

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