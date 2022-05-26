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【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）

Hot Talk 20:44 2022/05/26

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【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境、初期僅限旅行團　香港新納入藍色級別（第二版）

日本封關約兩年後，日本政府終正式公布，6月10月恢復接納外國遊客。日本首相岸田文雄宣布，將進一步放寬邊境管控，自6月10日起恢復國外遊客入境日本，初期開放對象限定為有導遊等陪同的旅遊團。日本外務省即日更新了只須檢測便可入境的藍色級別名單，香港榜上有名，意味無論是否有接種三劑疫苗，港人都可以入境日本。藍色級別名單可見【下一頁

每百日圓兌港元升至6.2【下一頁】

------------

以下為較早前消息

共同社報道，日本政府計劃下月起把每日入境人數上限提高一倍，由1萬人升至2萬人，當中亦允許以旅遊為目的的入境。消息指，考慮到防疫需要，可能會優先開放給旅行團遊客。

另外，據 《南華早報》引述消息指，日本香港為重要市場，正考慮將香港列入「藍色名單」，甚至豁免檢測及檢疫。不過若日本拒絕承認科興疫苗及香港維持目前的檢疫要求，即使香港獲列入名單，作用或不大。

日本此前公布5月內推行「測試旅遊」計劃，容許來自指定地區的外國旅客以旅行團方式到訪日本，遊客須已接種3針疫苗，以小型旅行團方式到訪，但每團人數都不超過4人。首輪地區包括美國、澳洲、泰國和新加坡，但未提及香港。

（第二版加入香港納入藍色級別）

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