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【日本旅行】日本6月10日恢復外國遊客入境　初期僅限旅行團

Hot Talk 19:01 2022/05/26

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共同社今日引述消息指，日本政府正就6月恢復接納外國遊客作最後協調。日本放送協會（NHK）最新報道，日本首相岸田文雄正式宣布進一步放寬邊境管控，從6月10日起恢復國外遊客入境日本，初期開放對象限定為有導遊等陪同的旅遊團。

------------

以下為較早前消息

共同社報道，日本政府計劃下月起把每日入境人數上限提高一倍，由1萬人升至2萬人，當中亦允許以旅遊為目的的入境。消息指，考慮到防疫需要，可能會優先開放給旅行團遊客。

另外，據 《南華早報》引述消息指，日本香港為重要市場，正考慮將香港列入「藍色名單」，甚至豁免檢測及檢疫。不過若日本拒絕承認科興疫苗及香港維持目前的檢疫要求，即使香港獲列入名單，作用或不大。

日本此前公布5月內推行「測試旅遊」計劃，容許來自指定地區的外國旅客以旅行團方式到訪日本，遊客須已接種3針疫苗，以小型旅行團方式到訪，但每團人數都不超過4人。首輪地區包括美國、澳洲、泰國和新加坡，但未提及香港。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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【日本旅行】日本月內推「測試旅遊」容許外國旅行團到訪　首輪不涉香港

【日本旅遊】日本擬最快6月開放予外國觀光旅客入境　初期或只限於旅行團旅客

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