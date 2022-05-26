【元宇宙】電訊盈科及香港電訊進駐The Sandbox 宣傳片尾有彩蛋 暗示MIRROR元宇宙開演唱會？

電訊盈科（0008）及香港電訊（6823）宣布夥拍The Sandbox，成為全球首家融合通訊、媒體及科技（Communications、Media及Technology，CMT）的公司，進駐The Sandbox元宇宙。TheSandboxGame官方中文頻道亦同步上載了宣傳概念影片，從影片可見電訊盈科及香港電訊旗下的品牌紛紛進駐虛擬世界，於片尾更發現「彩蛋」，一隊12人的組合正在元宇宙舞台上表演，未知是否暗示MakerVille旗下的MIRROR，有望將來於元宇宙開演唱會？

【iM會客室】5月「理財月」: 「智能投資入門」

電訊盈科聯同香港電訊購入The Sandbox 以香港為主題的社區Mega City的虛擬土地上，不僅即將推出全球首個虛擬5G流動網絡，同時亦正在部署嶄新多媒體Web3元宇宙，將傳統影視內容及音樂元素打造成前所未有的創新娛樂新領域。

電訊盈科署理集團董事總經理及香港電訊集團董事總經理許漢卿表示：「電訊盈科及香港電訊在科技上不斷突破，緊貼環球科技脈搏。今次很高興夥拍The Sandbox 進駐元宇宙，讓我們探索Web3元宇宙領域，不但開拓商機，更把握當中連繫至生活不同範疇的無盡機遇。」

【延伸閱讀】【虛擬經濟】譚仔進駐The Sandbox 推慈善NFT項目「Souper Hero」 NFT持有人可享譚仔或三哥VIP會藉

【延伸閱讀】【虛擬經濟】渣打進軍The Sandbox購入虛擬地皮 雙方合作創造元宇宙體驗

The Sandbox的營運總監兼聯合創始人Sebastien Borget先生指出：「我們很高興看到電訊盈科和香港電訊進入元宇宙，並鼓勵他們龐大的5G和寬頻用戶群，了解NFT擁有權和Web3遊戲的創新。Mega City是一個充滿活力的文化中心，電訊盈科和香港電訊可以為這個社區帶來更多的人才、玩家和內容，共同塑造開放式去中心化平台的未來。」

Animoca Brands總裁歐陽杞浚表示：「我們歡迎電訊盈科和香港電訊加入The Sandbox。我們有幸與具備創新願景的本地科技支柱企業合作，期待與它們保持強力有效的合作關係，為香港和開放式元宇宙的發展帶來裨益。」

【延伸閱讀】【MIRROR演唱會】 MIRROR演唱會加場兼採實名制買飛 另推2場MIRO專場回應鏡粉訴求

【延伸閱讀】【消費情報】Citi The Club新信用卡由MIRROR Ian代言 簽帳享4% Club積分回贈 可享演唱會優先購票

電訊盈科及香港電訊將逐步引入更多創新的金融科技、健康科技、電子商務，建立一個具趣味性的全方位虛擬「元社區」（Metacommunity），帶來全新的5G娛樂體驗。

電訊盈科及香港電訊藉著與The Sandbox的合作，加強競爭力，創造長遠價值，貢獻未來。透過與The Sandbox的合作，電訊盈科及香港電訊可以在開放式平台上為業務及服務探索更多嶄新元素，亦可同時透過不同品牌，與不同創科公司合作，進一步推動創新科技發展。

【延伸閱讀】高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +36 +35

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文