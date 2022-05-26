日本今料公布放寬入境 6月有限度迎接外國旅客（第二版）

新冠肺炎疫情大流行後，日本採取嚴格邊境封鎖政策，至近日才陸續放寬。繼早前試行開放4國小型旅行團旅遊後，有指日本政府周四（26日）公布放寬入境限制的最終安排，估計6月起歡迎外國旅客前來。亦有日媒報道指，日本將於6月6日起允許部分海外旅客入境。

（第二版更新6月6日開始允許）

日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制 【下一頁】

朝日電視台引述消息人士報道，日本將於6月6日起，允許部分海外遊客入境。

共同社引述消息人士報稱，日本首相岸田文雄預計最快在周四公布，6月進一步放寬外國旅客入境限制的最終安排。據悉，日本屆時將按配額，有限度接受外國旅客入境。日本自3月起放寬外國人的入境限制，並在6月1日起每日接受入境人數由1萬增加至2萬。

日本月底試行接待4國旅客 僅限小型旅行團 【下一頁】

日本周二（24日）迎來疫情以來首個外國旅行團，啟動早前宣布的試行計劃。美國﹑澳洲﹑泰國及新加坡的旅客獲准以小型旅行團形式，到日本指定縣市旅遊。日本觀光廳預計，包括首批在內，5月將迎接約50名﹑共15組外國旅客入境。

《每日新聞》周末發布一項民意調查結果指，43%受訪者支持放寬邊境限制措施，但同時有41%受訪者反對。日本內閣官房長官松野博一本月曾指，放寬限制將令約8成入境者抵達時，無需接受檢測或隔離即可入境。

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責任編輯：吳漢培