【中國經濟】深圳市出台多項消費補貼措施　新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼

▲ 深圳市出台消費補貼措施 新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼

「穩增長」成內地政策主導方向，深圳市今日公布促進消費持續恢復的若干措施，支持個人消費者在購置新能源車、符合條件的家用電器，以及手機電腦等產品，均會予以補貼。

據深圳市下發通知指，個人消費者在新購置符合條件的新能源汽車並在深圳市內上牌，將會給予最高不超過每台1萬元的補貼。同時亦會增加小汽車增量指標投放，新增投放2萬個普通小汽車增量指標，中籤者可獲最高不超過每台2萬元的補貼。

在消費電子產品方面，結合開學季、暑促季、傳統節日等主題，在5月至8月期間，消費者購買符合條件的手機、電腦、平板電腦、耳機、印象、全屋智能家電、智能穿戴設備、消費級無人機、智能家用機器人、智能健身器材等產品，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

此外，深圳市同時開展綠色節能家電促銷，消費者在5月至8月期間，購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則 確保經濟合理區間運行 某些困難比2020年疫情嚴重時還大

【中國經濟】內地物聯網科技平台G7據報不再向公眾開放實時公路貨運數據 投行更難評估封控對經濟衝擊