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【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財

股市 10:40 2022/05/26

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【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財

香港國際機場航天城項目「11SKIES」將於今年7月起率先啟用3幢甲級寫字樓，負責整個項目發展的新世界發展 （00017） 今舉行論壇，新世界發展裁鄭志剛出席論壇致辭時指出，11SKIES將成大灣區旅客來港的「第一站」，成為香港經貿對準大灣區的「橋頭堡」，對開拓香港經濟新引擎有關鍵作用，並稱：「只要恢復通關， 航天城和11 SKIES將會旺丁又旺財」。

鄭志剛續稱，11 SKIES 將會有不少 HK-first 的項目，包括 全球最長室內外多層小型賽車跑道 SkyTrack、大中華區首個 KidZandia、全港首個飛行影院， 以及全港最大零售餐飲同室內遊樂空間。

機管局指11 SKIES將在機場城與其他項目產協同效應 總投資額達二百億港元

機場管理局行政總裁林天福指，機場所有主要長遠發展項目均正按計劃推進。三跑道系統連同其他主要發展項目如SKYCITY航天城，將進一步提升機場的容量及功能，將機場發展成為矚目熱點。林天福預期亞博館、11 SKIES與SKYCITY航天城其他機場城發展項目互相配合，產生强大的協同效應。

11 SKIES總投資額達200億港元，總樓面面積達380萬平方呎，結合甲級寫字樓、全港最大室內娛樂區及多元化的零售和餐飲服務，引入逾800 間商店。新世界期望，項目可成全港最大的零售、娛樂及商業新地標，吸引環球旅客到訪和企業進駐。

項目將於2022至2025年分階段開幕，娛樂設施和商場分別於2023、2024年陸續啟用。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

 

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【11 SKIES】新世界11 SKIES第一期甲級商廈K11 ATELIER 11 SKIES料7月落成啟用　將有近20間企業進駐

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港股 鄭志剛 新世界發展（00017）

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