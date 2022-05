▲ 【電子消費券】滙豐PayMe三招吸引商戶開戶 合資格商戶獲6個月免交易費

HSBC滙豐 (00005) 旗下電子錢包PayMe獲選為電子消費券2022第二階段營運商之一,滙豐最新公布三項措施,吸引商戶註冊PayMe for Business,包括合資格商戶可獲6個月免交易費費用、全數回贈滙豐商業綜合戶口開戶費用、新註冊商戶獲300元獎賞。

▼ 點擊圖片放大

滙豐表示,目前付標準交易費用的合資格商戶由新一輪消費券計劃(第二階段)開始起計6個月,如使用PayMe for Business應用程式或實體PayCode收款,可享0%交易費。由6月1日至11月30日,透過 PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊的 PayMe for Business 新商戶,利用PayMe作API整合的網站或應用程式收取款項,也可同時享有0%交易費。

另外,滙豐表示,商戶可先透過滙豐網站遙距開立滙豐商業綜合戶口,最快3個工作天完成,繼而註冊PayMe for Business。由6月1日至11月30日,首次開立商業綜合戶口,並完成註冊 PayMe for Business 的合資格客戶,即有機會獲得開戶費用全數回贈。

同樣由6月1日至11月30日,透過 PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊PayMe for Business的新商戶,於註冊後30日內完成300元交易,即有機會獲得300元獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示,小型零售商戶深受疫情打擊,隨著政府推出新一輪消費券計劃,相信會為他們轉危為機,期望該行簡化開立商業戶口的流程,並回贈開戶費用,可令更多小型零售商戶透過PayMe for Business旗下逾270萬的廣大用戶群,並受惠於消費券計劃提振的零售市道。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章:

【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記 陳茂波:要求各營辦商提供回饋(第二版)

【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效 PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元