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【電子消費券】滙豐PayMe三招吸引商戶開戶　合資格商戶獲6個月免交易費

Hot Talk 10:59 2022/05/26

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【電子消費券】滙豐PayMe三招吸引商戶開戶　合資格商戶獲6個月免交易費

HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe獲選為電子消費券2022第二階段營運商之一，滙豐最新公布三項措施，吸引商戶註冊PayMe for Business，包括合資格商戶可獲6個月免交易費費用、全數回贈滙豐商業綜合戶口開戶費用、新註冊商戶獲300元獎賞。

    點擊圖片放大

滙豐表示，目前付標準交易費用的合資格商戶由新一輪消費券計劃（第二階段）開始起計6個月，如使用PayMe for Business應用程式或實體PayCode收款，可享0%交易費。由6月1日至11月30日，透過 PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊的 PayMe for Business 新商戶，利用PayMe作API整合的網站或應用程式收取款項，也可同時享有0%交易費。

另外，滙豐表示，商戶可先透過滙豐網站遙距開立滙豐商業綜合戶口，最快3個工作天完成，繼而註冊PayMe for Business。由6月1日至11月30日，首次開立商業綜合戶口，並完成註冊 PayMe for Business 的合資格客戶，即有機會獲得開戶費用全數回贈。

同樣由6月1日至11月30日，透過 PayMe for Business應用程式或滙豐商務網上理財註冊PayMe for Business的新商戶，於註冊後30日內完成300元交易，即有機會獲得300元獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，小型零售商戶深受疫情打擊，隨著政府推出新一輪消費券計劃，相信會為他們轉危為機，期望該行簡化開立商業戶口的流程，並回贈開戶費用，可令更多小型零售商戶透過PayMe for Business旗下逾270萬的廣大用戶群，並受惠於消費券計劃提振的零售市道。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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