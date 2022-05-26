▲ 【內房危機】哈爾濱住建局要求5月底前完成恒大網簽備案工作

哈爾濱市住建局組織各區恒大 （03333） 專班、市資規局、市不動產登記中心召開處置恒大地產項目逾期交付爛尾風險工作會議，對恒大項目商品房買賣合同網簽備案及辦理不動產登記等相關工作進行了部署。

各區專班對屬地內恒大項目已售未網簽及無法辦理產權證問題進行了梳理匯總，就如何解決網簽備案及辦證問題與恒大公司進行了交流。哈爾濱市住建局提出，解決恒大項目網簽備案及辦證問題涉及百姓切身利益，各區及各部門要進一步提高站位，主動擔當，加大工作力度，摸清底數制定切實可行的解決措施、路徑。

哈爾濱市住建局要求，各區專班要在5月31日前完成網簽備案工作，並於會後立即啟動各區恒大項目歷史遺留產權會簽程序，同時，要制定信訪維穩應急工作預案，形成完善的信息預警、現場處置、人員勸返、落地穩控等工作網路，及時發現苗頭性、預警性、行動性信息並予以有效處置。

恒大停牌至今已2個月，停牌前報1.65元。

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編輯：姚卓然