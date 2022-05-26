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港股高開後倒跌　科技股挫阿里巴巴（09988）失守80元關

股市 10:20 2022/05/26

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港股高開後倒跌，恒生指數高開101點後掉頭下跌，一度跌281點失守二萬點關，低見19890點。科技股拖低大市，美團 （03690） 跌4%，低見153.3元；阿里巴巴 （09988） 失守80元關，跌逾3%，低見79.8元。大市點睇及焦點股策略，重溫ET開市直擊馮宏遠為你分析按此

今早港股分析包括：中海油 （00883） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中移動 （00941） 、藥明生物 （02269） 、李寧 （02331） 、舜宇 （02382） 、電訊盈科 （00008）

今早美股分析包括：TESLA（TSLA.US），Campbell Soup（CPB.US），NVIDIA（NVDA.US），Advanced Micro Devices（AMD），Tuttle Capital Short Innovation ETF（SARK）

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署*【按此

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