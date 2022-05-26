港股高開後倒跌　科技股挫阿里巴巴（09988）失守80元關

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【中國經濟】深圳市出台多項消費補貼措施 新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼
港股高開後倒跌，恒生指數高開101點後掉頭下跌，一度跌281點失守二萬點關，低見19890點。科技股拖低大市，美團 （03690） 跌4%，低見153.3元；阿里巴巴 （09988） 失守80元關，跌逾3%，低見79.8元。大市點睇及焦點股策略，重溫《ET開市直擊》馮宏遠為你分析【按此】
今早港股分析包括：中海油 （00883） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中移動 （00941） 、藥明生物 （02269） 、李寧 （02331） 、舜宇 （02382） 、電訊盈科 （00008）
今早美股分析包括：TESLA（TSLA.US），Campbell Soup（CPB.US），NVIDIA（NVDA.US），Advanced Micro Devices（AMD），Tuttle Capital Short Innovation ETF（SARK）
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欄名 : 3分鐘睇股