20件私人名藏中的中國藝術珍品於香港荷里活道展出

20件私人名藏中的中國藝術珍品, 即日起至2022年6月11日於香港荷里活道展出。



「我一直堅持為藏家們提供精品，這個初衷從40年前到現在都一樣。」

- 戴克成(Christian Deydier)



戰國青銅壺 、刻有11個字的銘文的青銅方座簋、西漢羽紋青銅燈、私藏漢白玉佛像中最高等級的北齊漢白玉佛立像、安思遠舊藏漢代彩繪陶馬，來源有序，件件珍稀。

日期：即日起至2022 年6月11日



地點 : 香港戴克成藝廊（Galerie Christian Deydier）荷里活道123號B座地舖。



1) 戰國青銅壺

▲ 戰國青銅壺

春秋晚期或戰國早期，公元前6-5世紀。

高：32釐米 ; 直徑：21釐米

本季紐約亞洲藝術周拍賣之冠為一件戰國青銅器 - 宴樂狩獵水陸攻戰紋方壺，經喊價數十口，最終連佣成交價為US$276萬（約港幣 2150萬）。



戴克成2022 年於香港的春季展也帶來一件，具有如此詳細的歷史場景的青銅壺非常罕見，包括婦女採摘桑葉、宴享樂舞、狩獵及戰爭等情景。具有如此詳細的歷史場景的青銅壺非常罕見，已知一個在蘇黎世Rietberg博物館，發表於《蘇黎世Rietberg博物館-博物館指南》，第二件來自玫茵堂收藏，1965年在成都地區發現的另一件類似的壺，現存於四川省博物館，北京故宮及台北故宮也藏有類似青銅壺。

注釋 :

• 據查爾斯•韋伯 (Charles D.Weber) 稱，像現在的船只上的那些帶有敘事主題的青銅器是在公元前 500 年到 450 年之間生產的。韋伯將此類設計稱為「幻想世界」主題。

• 壺上的凸起鑄件最初填充了一種有機或碳酸物質，在<文物> 1976 年第 3 期第 43 頁中描述為「類鉛」，換句話說是一種以鉛為基礎的材料。另一方面，美國華盛頓特區弗裡爾美術館(Freer Gallery of Art)的蓋騰斯(R.J. Gettens)通過對材料的分析得出結論，古代工匠經常使用一種以石英和赤銅礦為基礎的碳酸物質鑄件。



2) 西漢羽紋青銅燈

▲ 西漢羽紋青銅燈

高：34.5cm， 長：43cm

〈西漢 羽紋青銅燈〉是一件造型非常奇特的器物。呈鳳鳥形，顧首回望，雙足分立，尾羽下垂及地。足與尾形成鼎立之勢以支撐燈身。頭、冠、頸、翅、尾、足各部位輪廓清晰，比例勻稱。鑄造採用了漢代分鑄法，紋飾則是西漢時期流行於嶺南地區的鏨刻花紋工藝，通體細刻羽毛，十分精致。結構方面，鳳鳥口內銜喇叭形燈罩，用作導煙管，當燈盞中的蠟燭點燃時，煙灰經燈罩納入頸管，再由頸管導入腹腔，最後溶入水中，既可以用於照明，又可以防止濁煙污染空氣，可見科學思想在西漢時期已經受到人們的重視。2017年在中國國家博物馆「秦漢文明展」上，有一極類似品件，现藏于广西壮族自治區博物馆。



3) 北齊漢白玉佛立像



國際大拍賣行高層及李嘉誠團隊數次到訪鑒賞的 「北齊 盧舍那法界人中像」

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盧舍那佛，或作毗盧遮那佛，意為光明遍照，寓佛之智慧有如種種光明般映照眾生，在華嚴與密教信仰中，被視為是佛陀的真身形像。法界人中像作為盧舍那佛的重要形像之一，表現《華嚴經》中盧舍那佛「佛身充滿諸法界，普現一切眾生前」的樣貌，佛身上現出許多不同的形像，像徵六道與法界的體現，也具有「佛陀即法界」的內涵。盧舍那佛不僅是一切抽像佛法哲思的具體化集成，也同時在其中照見真實的世界，盧舍那佛的佛身就像廣大無邊的宇宙，包羅萬有。



盧舍那法界人中像接近一般常人身高，是極為難得的珍貴之作。佛像臉型長而飽滿圓潤，肉髻平緩光滑，額心有白毫，五官的轉折柔和平緩，眼神低垂，嘴角輕揚，面帶微微笑意。其雙眉、瞳孔與髭須皆以黑色描繪，唇部塗朱，使造像更添靈動的神采風韻。穿著雙領下垂式袈裟，內搭僧祇支，在袒露的胸前，呈現功德莊嚴的卍字相，意味著佛陀所集的吉祥萬德。雙手保存完整，右手作無畏印(abhaya-mudra)，傳遞無畏信念，左手施與願印(varada-mudra)，回應眾生的祈願，施與所需的智慧與慈悲，雙足堅定的站立於台座之上。袈裟衣紋平淺，隨身形呈規律性的波動，靈活運用階梯式與凸脊式的衣褶，在具體化的身軀上，塑造抽像的線性美感，極富中國美感意趣。



最令人屏息之處，在於佛身上仍保有豐富的貼金彩繪，描繪豐富多樣的場景與人物群像。整體的圖像組成，以腹前的須彌山為中心，呈中軸線對稱的分布，由上而下約略可分作五層：天王像、須彌山、比丘說法、馬、伎樂場景。第一層的天王像位於肩膀下方位置，天王以正面形像面向觀者，穿著甲胄，游戲坐姿，寶繒與飄帶迎風飛舞。第二層為須彌山，山體形狀雖較模糊，但仍清楚可見山頂的天宮與山間數條龍身纏繞，山頂的宮殿建築為忉利天宮，天宮中有數名人物，代表天界。龍王右側繪有日輪與三足烏鴉，底下為巨型圓盤，盤中飾有水波紋，像徵著圍繞須彌山的香水海。第三層為樹下比丘說法，左側一比丘手持麈尾登台說法，右側蓄胡男子對坐於須彌座上，似與之討論佛法義理，後方戴帽男子正席地聆聽。第四層圖像中央為一匹馬，以正面姿態示眾，鬃毛向兩側披覆。第五層伎樂場景人物眾多，由七到八名人物組成，以下方偏右的高帽男士為中心，周圍環繞侍者與表演樂器的樂師，有彈奏琵琶或吹奏笛子的人物，姿態生動活潑，形成一個輕松愉悅的環形場景。此外，環繞著中央主要容，在佛像的袖擺與身軀間的狹窄空間中，仍繪有多尊天人菩薩，尤以第四層左側的菩薩形像最為精致，菩薩身後有頭光，頭戴華冠，面朝右側望向中央，左手輕捻蓮花，站立於蓮台；而袈裟下擺兩側，則為兩位在樹下跪坐的僧人，雙手合十，靜靜地默禱沉思。



整體而言，造像正面的圖像應代表著天界與人間世，背後則作惡鬼與地獄道，將盧舍那佛所化現的欲界、色界、乃至無色界的種種六道事物，一一如實呈現。



此尊北齊盧舍那法界人中像殊勝的保留早期彩繪，且品相完美，相好具足，不但完善河北北齊法界人中像的藝術發展脈絡，也啓發南北朝晚期佛教發展的新思路，可謂是為早期佛教造像中的珍稀神品，具有跨時代的學術研究與收藏意義。它也經歷名家收藏嬗遞，並於2011年在法國雅克・希拉克總統博物館（Musee du president Jacques

Chirac）的「中國金銅器（Chine de Bronze et d'Or）」展覽展出時，獲前法國總統希拉克、前法國總統奧朗德，及中國國家文物局副局長宋新潮到場觀展支持。



展覽 :

- 法國，薩爾蘭，希拉克總統博物館， 2011年，<中國的青銅和黃金> 展覽。

- 瑞士日內瓦，鮑氏遠東藝術博物館， 2011年，<中國的青銅和黃金> 展覽。



出版:

- Beguin G., Crick M., 2011年，<中國的青銅和黃金> 展覽，目錄號24，第140-146頁。



最後，還有一件安思遠舊藏〈漢代 彩繪陶馬〉，更顯現出本次呈現的展品件件來源有序，彌足珍貴！

▲ 漢代 彩繪陶馬

戴克成透露，在本次展覽中，自己最喜歡的展品是一件二里頭文化的〈青銅爵杯〉，「湊眼看它並不是最華美的，但文化意義卻十分強大，是中華文化青銅禮器的起源，幾千年前的東西，現在看起來一點也不「過時」，我喜歡這種歷久不衰的美。」



關於 戴克成Christian Deydier



1987年於倫敦起家，至1997年轉至巴黎，並參與多項重要國際展覽，戴克成(Christian Deydier) 藝廊一直向世界展示中國藝術之美。



2019年戴克成於香港開設藝廊，選址於亞洲古董商雲集的荷李活道，與著名的文武廟相對，在占地1,100平方呎的藝廊中舉辦開幕酒會，吸引業內過百位行家，包括主流拍賣行高層到場。



戴克成曾任法國古董商工會（Syndicat National des Antiquaires）和巴黎古董雙年展（Biennale des Antiquaires）主席，熱衷於各式藝術，未來會定期邀請法國和其他外國同行舉辦短期展覽，展覽者均屬專攻範疇的公認翹楚，所帶來的藏品將橫跨不同時代、出土地域。

▲ 2012年巴黎古董双年展（Biennale des Antiquaires）邀得Karl Lagerfeld擔任藝術總監

▲ 與前法國總統希拉克（Jacques Chirac）和薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）為知交

履歷 :

- 1950年10月12日出生。畢業於巴黎大學，取得中文與中國文化學位。

- 2002年至2008年、2010年至2014年任法國古董商工會（Syndicat National des Antiquaires）主席。

- 1996年11月：榮獲法國政府頒贈藝術與文學騎士勛章。

- 1998年1月：榮獲法國政府頒贈榮譽軍團騎士勛位勛章。

- 2001年10月：榮獲法國政府頒贈國家功績榮譽勛章。

- 2006年11月：榮獲法國政府頒贈榮譽軍團軍官勛位勛章。

- 2011年10月：榮獲法國政府頒贈國家功績司令榮譽勛章。



歸贈：

- 2015年戴克成共捐贈52只秦文化金盤（約西元前九世紀）予中國政府，由國家文物局宋新潮先生見證。

▲ 此歸贈2019年9 -11月於北京國家博物館慶祝中華人民共和國70周年國慶之回歸文物展展出。



研究：

戴克成在學術圈享負盛名，他為中國青銅器、金器的研究做過大量工作，並曾參與西安唐代新城長公主墓的挖掘考古，使他在中國考古學家中享有極高地位。



(特約)