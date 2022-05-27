【恒指夜期+ADR】恒指夜期升553點　阿里美股高港13%百度高15%（不斷更新）

阿里巴巴業績超預期，及美國國務卿布林肯指美國避免與中國發生新冷戰，港股ADR指數急升超過300點，阿里巴巴美股高港股收市價13%，美團ADR高港股5%，騰訊ADR高3%。夜期大升553點。中概股指數大升7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.89 +1.3% 美團ADR 167.12 +5.4% 騰訊ADR 344.05 +2.9% 阿里巴巴美股 91.62 +13.0% 百度 132.75 +14.7%

北水吸資30億

港股通連續13個交易日錄淨流入，吸資額擴大至29.9億元。騰訊 （00700） 成北水愛股，單日吸資約5億元。汽車股長汽 （02333） 、吉利 （00175） 及比亞迪 （01211） 齊上榜。

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美股上揚，道指升191點，港股承接高開百點後，其後曾反覆跌逾200點，一度失守二萬關，尾市跌幅收窄，恒生指數收報20116點，跌55點，二萬關失而復得，成交955億元。恒生科技指數跌0.2%，報4033點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾1%；快手 （01024） 、中海油 （00883） 升逾1%；藥明生物 （02269） 跌近半成。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【00：00】阿里業績超預期，其美股急升13%，帶動恒指夜期升553點。

【19：20】恒指夜期升133點，報20184點，高水68點。

【16：10】恒生指數收報20116點，跌55點，二萬關失而復得，成交955億元。恒生科技指數跌0.2%，報4033點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾1%；快手 （01024） 、中海油 （00883） 升逾1%；藥明生物 （02269） 跌近半成。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

【16：00】恒生指數U盤前跌75點，報20095點。

【15：30】【SPAC】Vision Deal據報下周起接受認購 傳Interra已通過上市聆訊

【15：28】雲音樂 （09899） 最新抽升53%，高見90.1元。

【15：23】雲音樂 （09899） 升逾37%，高見80.5元，觸發市調機制，成交231.8萬元。

【15：18】雲音樂 （09899） 逆市升兩成，高見71.2元。

【15：17】港股尾市跌約115點，報20055點；科指跌0.5%，報4021點。

【14：56】【大行看法】東亞聯豐：目前市場估值可支持中長期市況 對內房續謹慎

【14：55】【美團3690】美團北京推「共享員工」 商戶可將員工註冊為駐店美團騎手、變相幫忙支薪

【14：51】滙豐 （00005） 最新升0.1%；渣打 （02888） 升1%；恒生 （00011） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【14：33】大發地產 （06111） 午後跌四成，破底低見0.56元，成交6016萬元。

【14：22】部分科網股逆市向好，網易 （09999） 靠穩升0.4%；快手 （01024） 升近1%。

【14：10】恒指午後跌幅再擴大至逾200點，報19958點，跌212點，再次跌穿20000點關口；科指跌1.2%，報3996點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌逾6%。

【13：44】【人民幣匯價】離岸人民幣跌穿6.76關 在岸、離岸人民幣均跌超400點

【13：38】【汽車股】長汽指有相應車型符合刺激消費政策條件 包括商用車和大部分乘用車

【13：28】大市最新跌150點，報20021點，再次下試二萬關。

【13：14】騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【13：10】慕容家居 （01575） 午後中途停牌，停牌前報0.155元，升18.3%，成交270.7萬元。

【13：04】聯想 （00992） 績後轉升0.7%，高見7.26元。

【13：00】港股午後初段跌約80點，報20091點；科指跌近0.1%，報4039點。

【12：31】【異動股】廈門港務盤中臨時停牌 停盤前曾急升三成半、待收購合併行動公布

【12：09】【業績｜聯想992】聯想集團全年多賺七成至20.3億美元 派末期息30港仙、股息率5.3厘

【12：00】恒生指數半日跌25點，報20145點，二萬點失而復得，成交532億元。恒生科技指數升0.3%，報4054點。阿里巴巴 （09988） 績前跌1%；快手 （01024） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 偏軟跌0.5%。

【11：53】【航空股】財政部實施為期2個月航班補貼 三大中資航空股轉升、國航升逾2%

【11：46】騰訊 （00700） 轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至1%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 升逾1%。

【11：33】港股短綫拉升，大市跌幅收窄至約50點，報20120點；科指轉升，報4045點。

【11：31】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升0.9%；創業板指升0.4%。

【11：25】恒安 （01044） 逆市升逾2%，高見37.6元，藍籌中表現最好。

【11：18】大市跌250點，報19920點；科指跌1.3%，報3989點。

【11：17】三桶油個別發展，中海油 （00883） 升0.5%；中石油 （00857） 跌0.5%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【11：17】【異動股】中興通訊轉升半成 工信部：要加快建設數字基礎設施

【11：14】滙豐 （00005） 轉跌0.3%，低見50.6元。

【11：07】中興通訊 （00763） 抽升6%，高見16.7元，成交3860萬元。

【11：05】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【10：59】恒指最新跌約186點，報19984點；科指跌1%，報4002點。

【10：51】快手 （01024） 逆市靠穩，升0.2%高見68.1元。

【10：34】大市跌幅收窄至約百點，報20069點跌101點；科指跌0.6%，報4021點。

【10：31】【中國經濟】深圳市出台多項消費補貼措施 新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼

【10：28】贛鋒鋰業 （01772） 股價升幅擴大至半成，高見103.4元。

【10：21】東方海外 （00316） 升幅擴大至3%，破頂高見246.2元。

【10：19】【內房危機】哈爾濱住建局要求5月底前完成恒大網簽備案工作

【10：17】港股跌勢略喘定，最新跌172點，報19998點，曾低見19890點；科指跌1.2%，報3995點。

【10：08】藍籌新貴東方海外 （00316） 逆市再升逾1%，高見242.6元。

【10：03】碧桂園服務 （06098） 挫逾7%，低見27元，暫為跌幅最大藍籌。

【10：00】廈門港務 （03378） 中途停牌，曾高見1.3元破頂，停牌前報1.45元，升27.2%，成交5201.7萬元。

【09：55】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌0.9%。

【09：56】大市失守20000點，報19965點，跌205點。

【09：54】汽車股回吐，長汽 （02333） 跌半成；吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌0.7%；廣汽 （02238） 跌近2%。

【09：54】【異動股】大發地產再瀉逾3成、兩日累跌八成 公司：不知悉股價波動原因、營運維持正常

【09：52】港股下試20000點，最新報20015點，跌155點。

【09：48】港股跌幅擴大至百點，恒指最新報20052點，跌118點；科指跌1.1%，報4000點。

【09：47】廈門港務 （03378） 逆市升三成，破頂高見1.53元。

【09：45】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.7%；渣打 （02888） 升逾1%；友邦 （01299） 升0.5%。

【09：42】【高息殯儀股】福壽園升3% 福壽園：逐步提升派息比率至60%或以上 冀成高成長高分紅企業

【09：42】【電視廣播TVB】TVB升1% 主席許濤：加大對「士多」投入、擬推內地電商業務 4月份廣告收入錄雙位數增長

【09：40】阿里巴巴 （09988） 開市後跌幅擴大至逾2%，低見80.6元。

【09：39】港股早段轉跌，恒指最新報20105點，跌66點，科指跌0.7%，報4015點。

【09：37】DYNAM JAPAN （06889） 績後跌1%，低見6.61元。

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值 收入料需數年才重返疫情前

【09：35】昨急瀉的大發地產 （06111） 未止跌，今早再跌逾兩成，早段破底低見0.7元，成交1300萬元。

【09：32】中通快遞 （02057） 績後造好，升逾4%，高見204元。

【09：30】【俄羅斯礦企】鐵貨挫2% 5董事跳船、包括正副主席 稱顧慮烏克蘭衝突引發地緣政治緊張 執董兼CEO同步辭職

【09：30】星星集團 （01560） 升逾30%，破頂高見0.52元。】星星集團附屬協議出售南韓首爾聖水洞區三幢重建樓宇，總代價1840億韓圜（約11.5億港元），集團預計稅前溢利約870億韓圜（約5.4億港元）。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 高開近2%。

【資源股】贛鋒鋰業計劃斥最多20億人幣建鋰輝石提鋰生產基地

【09：24】兗礦能源 （01171） 高開3%，兗礦能源公布擬發行H股可轉債作對價方式，增持控股子公司兗煤澳大利亞 （03668） 股份，建議股東授權以每股兗煤澳洲收購價3.6美元（相當於28.26港元），即持每股兗煤澳洲股份的股東收到H股可轉換債券本金額。

【09：24】【業績｜互聯網醫療】藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣 董事會另宣佈購入最多3%股份作獎勵計劃、今早高開3.7%

【09：22】恒生指數開報20272點，升100點。恒生科技指數升0.5%，報4063點。阿里巴巴 （09988） 績前跌0.4%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升逾1%；滙豐 （00005） 續升逾1%。

【09：13】期指開報20315點，升194點或近1%。

【08：46】阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、聯想 （00992） 等將於今日公布業績。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績 期內營收受疫情及地緣政治夾擊 關注618購物節恢復情況

【08：42】恒指黑期升約13點，報20245點；道指期貨升82點，報32202點。

【08：40】【生科股】康希諾下周二起甩「B」

【07：45】【業績｜物流】中通快遞首季多賺64.1%至8.76億元人民幣

【07：45】港股ADR收報20163點，跌8點。滙豐 （00005） ADR折合報51.52元，較港收市價高0.57元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報334.16元，較港收市價高0.16元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.76元，較港收市價低1.59元或1.9%。

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【07：30】聯儲局凌晨公布5月議息會議紀錄顯示，多數官員表示支持未來幾次會議各加息0.5厘，並預計美國第二季實際GDP將穩健增長，全年接近或高於趨勢水平。美股升勢擴大，道指曾升325點，收市升191點或0.6%，報32120點；標指升37點或0.95%，報3978點；納指升170點或1.51%，報11434點。

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責任編輯︰梁浩碩