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【生科股】康希諾下周二起甩「B」

股市 08:40 2022/05/26

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【生科股】康希諾下周二起甩「B」

康希諾 （06185） 宣布，聯交所日前已授出批准上市規則第18A.09至第18A.11條不適用於公司，公司將於下周二（31日）起刪除股份標記「B」。而此前百濟神州 （06160） 、信達生物 （01801） 等亦已刪除股份標記「B」。

康希諾指，公司現已符合上市規則第8.05（3）條下的市值╱收益測試要求。具體而言，公司擁有最少三個會計年度的營業記錄，最少於過去三個會計年度的管理層維持不變，並最少經審計的最近一個會計年度的擁有權和控制權維持不變。公司於5月23日的市值超過304.6億港元，遠高於上市規則第8.05（3）條規定的40億港元。

同時，公司於截至去年底止年度收入為42.99億元人民幣（相等於約50.55億港元），高於上市規則第 8.05（3）條規定的500百萬港元。因此，公司符合根據上市規則第8.05（3）條的條 件上市，故聯交所批准相關規則不適用於本公司。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然

 

康希諾生物－B（06185） 港股 生物科技
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