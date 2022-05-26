  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (四) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元　Twitter盤前升半成

股市 16:28 2022/05/26

分享：

分享：

【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提高收購Twitter（美︰TWTR）的股權承諾規模。根據提交給美國證監會（SEC）的公告顯示，馬斯克將股權承諾部分增加62.5億美元，總額提高至335億美元，至於其餘資金則將通過債務融資提供。

馬斯克增加股權承諾資金比例，令外界視他仍願推進收購Twitter。Twitter在周四盤前場外交易股升5%，暫報38.85美元。Tesla股價盤前則跌0.5%，報655.4美元。

公告還顯示，馬斯克正與包括聯合創始人Jack Dorsey在內的Twitter股東談判，試圖說服他們繼續投資。

馬斯克此前表示暫時擱置收購Twitter交易，指Twitter虛假賬戶至少佔帳戶總數20%，重申Twitter若無法提供證實數據原有交易難以推進，至於Twitter高層則據報向員工表示，與馬斯克的交易正按計劃推進。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

【億萬富豪】不和升級？多個獲蓋茨基金會資助團體反對馬斯克入主Twitter　馬斯克回應感嘆氣

【TWTR】Twitter︰與馬斯克交易正按計畫進行、盤前升逾2%　馬斯克︰只花少於5%時間於收購Twitter

【TWTR】馬斯克補充「暫緩收購Twitter」決定：仍致力完成收購　Twitter盤前跌幅收窄至一成

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯央行減息300點子至11厘　近兩個月三度下調基準利率

下一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐據指擬在印尼上市　彭博：未提交正式IPO申請、但計劃已進入後期階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【日本旅行】日本擬6月恢復接待外國遊客　傳詳情最快今日公布、香港或入「藍色名單」
【日本旅行】日本擬6月恢復接待外國遊客　傳詳情最快今日公布、香港或入「藍色名單」
【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股、入場費5252.4元　未來將拓展至內地特別是大灣區（第二版）
【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股、入場費5252.4元　未來將拓展至內地特別是大灣區（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【11SKIES】航天城11SKIES商廈7月起啟用、項目擁多個「香港第一」　鄭志剛：只要恢復通關旺丁又旺財
【港股市況】恒生指數跌55點、二萬點失而復得　阿里巴巴績前跌逾1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌55點、二萬點失而復得　阿里巴巴績前跌逾1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款