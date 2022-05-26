【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元　Twitter盤前升半成

▲ 【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提高收購Twitter（美︰TWTR）的股權承諾規模。根據提交給美國證監會（SEC）的公告顯示，馬斯克將股權承諾部分增加62.5億美元，總額提高至335億美元，至於其餘資金則將通過債務融資提供。

馬斯克增加股權承諾資金比例，令外界視他仍願推進收購Twitter。Twitter在周四盤前場外交易股升5%，暫報38.85美元。Tesla股價盤前則跌0.5%，報655.4美元。

公告還顯示，馬斯克正與包括聯合創始人Jack Dorsey在內的Twitter股東談判，試圖說服他們繼續投資。

馬斯克此前表示暫時擱置收購Twitter交易，指Twitter虛假賬戶至少佔帳戶總數20%，重申Twitter若無法提供證實數據原有交易難以推進，至於Twitter高層則據報向員工表示，與馬斯克的交易正按計劃推進。

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責任編輯︰梁浩碩