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【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元　Twitter早段漲逾4%

股市 21:45 2022/05/26

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【TWTR】馬斯克提高收購Twitter的股權承諾總額至335億美元

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提高收購Twitter（美︰TWTR）的股權承諾規模。根據提交給美國證監會（SEC）的公告顯示，馬斯克將股權承諾部分增加62.5億美元，總額提高至335億美元，至於其餘資金則將通過債務融資提供。

Twitter股價早段升4.3%，報38.76美元。

馬斯克增加股權承諾資金比例，令外界視他仍願推進收購Twitter。Twitter在周四盤前場外交易股升5%，暫報38.85美元。Tesla股價盤前則跌0.5%，報655.4美元。

公告還顯示，馬斯克正與包括聯合創始人Jack Dorsey在內的Twitter股東談判，試圖說服他們繼續投資。

馬斯克此前表示暫時擱置收購Twitter交易，指Twitter虛假賬戶至少佔帳戶總數20%，重申Twitter若無法提供證實數據原有交易難以推進，至於Twitter高層則據報向員工表示，與馬斯克的交易正按計劃推進。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

【億萬富豪】不和升級？多個獲蓋茨基金會資助團體反對馬斯克入主Twitter　馬斯克回應感嘆氣

【TWTR】Twitter︰與馬斯克交易正按計畫進行、盤前升逾2%　馬斯克︰只花少於5%時間於收購Twitter

【TWTR】馬斯克補充「暫緩收購Twitter」決定：仍致力完成收購　Twitter盤前跌幅收窄至一成

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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