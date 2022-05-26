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【AAPL】蘋果電動車團隊再有高管離職　跳槽至Luminar Technologies

股市 08:25 2022/05/26

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【AAPL】蘋果電動車團隊再有高管離職　跳槽至Luminar Technologies

蘋果（美 ：AAPL）電動車團隊人才流失嚴重，再有一名主管跳槽，入職僅半年的CJ Moore將加盟自動駕駛汽車傳感器和軟件公司Luminar Technologies（美：LAZR）。

CJ Moore原為電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）自動駕駛軟件Autopilot的工程師克，其後加入蘋果，現再轉至Luminar Technologies。他將在Luminar Technologies擔任軟件部門的新主管。

據早前報導，蘋果仍然計劃在2025年發布電動車，並會將定位瞄準高端市場，預計Apple Car的售價將定在10萬美元（折合約78萬港元）或以上。今個月初，據指蘋果從福特汽車（美：F） 挖角全球工程安全總監Desi Ujkashevic，她曾參與過福特的Escape、Explorer、Fiesta和Focus車型、以及Lincoln MKC和Aviator，以及開發新型電動汽車。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然

電動車 汽車 自動駕駛 Apple 軟件
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