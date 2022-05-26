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【美企業績】股神持股雲數據商Snowflake上季虧損遜預期　料來季收入增長放慢、盤後大跌13%

股市 08:00 2022/05/26

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【美企業績】股神持股雲數據商Snowflake上季虧損遜預期　料來季收入增長放慢、盤後大跌13%

「股神」巴菲特有份投資的雲數據商Snowflake（美：SNOW）公佈了2023財年第一季度業績，營收按年升84.5%至4.224億美元，較預期為好，但淨虧損1.66億美元，遜市場預期的1.64億美元；每股虧損0.53美元，遜預期的蝕0.51美元。

業績發布後，公司股價盤後一度跌逾16%，最後跌13.6%，報114.7美元。

至4月30日，公司一季度產品收入仍增長了84%，達到3.944億美元，剩餘履約義務為26億美元，按年增長82%，並總共 6,322 名客戶，淨收入留存率 174%，而有206位過去12個月產品收入貢獻超過100萬美元的客戶。

展望未來，Snowflake其第二季度產品收入將在4.35億美元至4.4億美元之間，按年升71至73%，經營利潤率為-2%，2023財年的產品收入將在18.9億美元至19億美元之間，按年65至67%，經營利潤率轉正至1%。同時，公司又指為求增長，未來6個月將有併購，而亦計劃在今財年增加逾1,500名員工。

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編輯：姚卓然

美股 Snowflake（美：SNOW）

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