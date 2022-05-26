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【業績｜物流】中通快遞升4%　首季多賺64.1%至8.76億元人民幣

股市 09:33 2022/05/26

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【業績｜物流】中通快遞首季多賺64.1%至8.76億元人民幣

中通快遞 （02057） 公布首季未經審計財務業績，中通快遞首季淨利潤按年增長64.1%至8.76億元人民幣，經調整淨利潤升34.9%至10.55億元人民幣，調整後息稅折攤前收益為20.02億元人民幣，升36.4%，每股收益1.12元人民幣。

中通快遞現升4.4%，報204元。

期內，收入按年增長22.1%至79.04億元人民幣，核心快遞服務收入增長26.6%，該增長是由於包裹量增長16.8%及單票價格增長8.5%的綜合影響所致。貨運代理服務收入減少32.8%，因疫情之後跨境電商需求和定價逐漸趨於常態化所致。物料銷售收入主要包括電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長 8.4%。包裹量為52.26億件，較去年同期增長16.8%。

毛利16.2億元人民幣，增長47.7%，因業務量及單票價格增速快於成本增速，毛利率由去年同期的16.9%改善至20.5%。

中通快遞指，考慮到當前市場條件及新冠疫情再度爆發的不確定性，調整之前作出的年度業務量指引，預計2022年的全年包裹量將在249.6億至258.6億件，按年增長12%至16%。與行業整體表現相比，有信心實現全年市場份額至少增長一個百分點的目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中通快遞—SW（02057）

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