【ET財經早點1分鐘】儲局公布會議紀錄後 道指升191點 阿里今放榜聚焦疫情影響 友和招股入場費5252元

儲局公布會議紀錄後 道指升191點

儲局今晨公布會議紀錄，紀錄顯示多數官員支持未來兩次會議各加息0.5厘，會議上官員亦落實縮表計劃，自6月1日開始，美國國債持有量每月減少300億美元，9月份縮減幅度將擴大至每月600億美元。

美國10年期債息跌至2.75厘，道指收市升191點，納指升1.5%。

阿里今放榜 料上季少賺35%

阿里巴巴 （09988） 將於今日收市後公布，截至3月底的2022財年第四季業績，預期業績受疫情影響，綜合市場預測，上季收入料按年增加7%，至2006億元人民幣，經調整盈利料跌三成半至284億元人民幣。

不過，中金預計整體電商物流業務將在5月起逐步恢復，電商平台收入會在第二季探底後，或在下半年低基數的下觸底反彈，建議重點關注將舉行的618購物節，商家參與程度以及6月起的物流恢復情況。

友和今日起招股 入場費5252元

本地電商友和集團今日起開始招股，下周二截止招股，股份編號2347，招股價介乎2.1至2.6元，最高集資1.43億元，一手2000股的入場費是5252元，預計6月10日上市。