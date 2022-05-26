保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO

保誠(02378)宣佈，委任宏利(00945)亞洲的總裁兼首席執行官華康堯( Anil Wadhwani )為集團執行總裁。保誠表示，華康堯擔任宏利亞洲區首席執行官期間，成功地拓展其多元化、多渠道業務及實現業務轉型，在多個主要市場取得顯著的市場佔有率，並使其成爲該公司最大的核心盈利來源。

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保誠同時表示，集團臨時執行總裁 Mark FitzPatrick 將繼續帶領業務及協助華康堯完成交接程序。 儘管經營狀況存在波動，保誠將繼續專注於實踐其增長策略。其將專注於承保業務、健康及保障產品的質素，並加強數碼化運作的多渠道分銷模式，尤其是發展其代理及銀行保險業務。另外，保誠亞洲及非洲區執行總裁 Nic Nicandrou 將離任集團，另謀發展。隨着本公司宣佈委任集 團常任執行總裁，亞洲及非洲區執行總裁之職位將不再保留。

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另一邊廂，宏利宣布委任香港及澳門行政總裁戴明鈞（Damien Green）已獲委任為宏利亞洲首席執行官，接替已離開公司的華康堯。宏利亞洲首席分銷總監Pankaj Banerjee將出任宏利香港及澳門暫任行政總裁一職，直至戴明鈞的繼任人完成委任程序為止。

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