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【業績｜當舖股】靄華押業信貸少賺23%　末期息連特別息合共每股1.08仙　按年少近4%

股市 23:10 2022/05/25

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靄華押業信貸 （01319） 截至今年2月28日止年度（2022年財政年度），錄得收益約1.52億元，按年少16.8%。股東應佔溢利為7167.1萬元，按年少23.1%。淨息差擴闊1.3個百分點至15%。年內，每股基本盈利為3.7仙，按年少22.9%。建議派發末期股息每股0.71仙、特別股息每股0.37仙，兩者合共每股1.08仙，按年少3.6%。

於2022年財政年度，集團按揭抵押貸款業務的利息收入為約8270萬元，佔集團總收益約54.4%。於今年2月28日，應收按揭抵押貸款總額約為7.26億元，年內新批出的按揭抵押貸款總額近4.29億元。年內，集團共錄得100宗新造按揭抵押貸款交易，平均貸款金額約為430萬元。

同期，典當貸款業務的收益增加約7.9%至約為6930萬元，乃因奢侈品市場增長導致典當貸款規模增加。典當貸款總額增加約19.7%至約為7.91億元。

開發App　提供替代性融資方案

公司表示，相信香港的未來貸款需求將主要取決於政府的防疫措施，本地企業特別是中小企，將對未來擴張繼續採取審慎態度，直至關鍵經濟活動顯著復甦為止。宏觀經濟不確定因素及地緣政治風險亦預期持續，美國的緊縮政策及疫苗動向將左右市場氣氛。集團正開發流動應用程式，為客戶提供替代性融資方案。

 

 

港股 按揭貸款 防疫措施 香港 靄華押業信貸（01319）

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