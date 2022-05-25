【俄羅斯礦企】鐵貨5董事跳船、包括正副主席　稱顧慮烏克蘭衝突引發地緣政治緊張　執董兼CEO同步辭職

▲ 【俄羅斯礦企】鐵江現貨5董事跳船、包括正副主席 稱顧慮烏克蘭衝突引發地緣政治緊張 執董兼CEO同步辭職

俄羅斯持續入侵烏克蘭，香港上市的俄羅斯礦石開採商鐵貨 （01029） 發公告指，包括主席及副主席在內的5位董事辭任，原因是「對烏克蘭衝突所引發地緣政治緊張局勢的顧慮」，周三（25日）起生效。此外鐵貨執行董事兼首席執行官馬嘉譽亦因個人原因下周二（31日）後離任。

今次離職的董事包括鐵貨主席Peter Charles Percival Hambro，副主席白丹尼、非執董Jonathan Eric Martin Smith、胡家棟及Martin Joseph Davison。

鐵貨委任Natalia Klimentievna Ozhegina、Alexey Mihailovich Romanenko及Vitaly Georgievich Sheremet接任獨立非執行董事。非執行董事Nikolai Valentinovich Levitskii調任主席

鐵貨稱，馬嘉譽是因個人原因及尋求其他商機而已辭任執行董事。

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