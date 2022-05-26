【開市9點半】國務院穩經濟政策擬月底前出台細則　阿里健康轉蝕、知乎虧損擴大

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國務院昨召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，稱要敦促各地抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。總理李克強在會議提到，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要出台實施細則。

重點新聞：

1) 李克強：穩經濟政策5月底前出台細則 確保經濟合理區間運行 某些困難比2020年疫情嚴重時還大

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6) GOGOX據報最快6月招股上市 料集資最多2億美元、較傳聞縮半

7) 藥師幫申請在港主板上市 擬集資最多39億 復星醫藥、百度有份投資

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