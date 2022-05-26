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【開市9點半】國務院穩經濟政策擬月底前出台細則　阿里健康轉蝕、知乎虧損擴大

股市 07:15 2022/05/26

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國務院昨召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，稱要敦促各地抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。總理李克強在會議提到，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要出台實施細則。

重點新聞：

1) 李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大

2) SEC稱就中概股審計問題仍存重大問題　若公司太敏感無法守規應考慮退市

3) 藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣　收入升近33%

4) 知乎首季經調整虧損擴大至3.7億人幣　毛利率大插11.9個百分點　計劃斥7.8億港元回購

5) 本地電商友和集團2347周四起招股　一手入場費5252.4元

6) GOGOX據報最快6月招股上市　料集資最多2億美元、較傳聞縮半

7) 藥師幫申請在港主板上市　擬集資最多39億　復星醫藥、百度有份投資

8) 花旗分析師：Netflix不再是增長股　需接廣告生意　料美國廣告層可帶來多達36億美元自由現金流

9) TVB主席許濤：加大對「士多」投入、擬推內地電商業務　4月份廣告收入錄雙位數增長

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

經濟 港股 許濤 中國概念股 Netflix 回購 TVB

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