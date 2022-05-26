  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (四) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資源股】贛鋒鋰業曾升近5%　擬斥最多20億建鋰輝石提鋰生產基地、另推股權激勵計劃　目標今年淨利潤不低於80億人幣

股市 11:17 2022/05/26

分享：

分享：

【資源股】贛鋒鋰業計劃斥最多20億人幣建鋰輝石提鋰生產基地

贛鋒鋰業 （01772） 發公告指，公司會以自有資金最多20億元人民幣投資建設年產5萬噸鋰電新能源材料項目，同時又推出新一期股權激勵計劃，並目標今年淨利潤不低於80億元。

贛鋒鋰業今早一度升近5%，現升2.4%，報100.8元。

贛鋒鋰業指，投資可進一步擴大公司鋰鹽產品生產規模和市場份額，保障長期穩定發展，有利提高公司核心競爭力和盈利能力。公司表示，會在江西省豐城市建設鋰輝石提鋰生產基地，形成年產5萬噸碳酸鋰當量的鋰電新能源材料產能，項目分兩期建設，一期建設年產 2.5 萬噸氫氧化鋰項目，包括建設和生產相關的基礎設施、廠房、輔助設施和員工宿舍、安全生產設備、運營資金等，具體投資金額以實際項目投資為準。

同時，公司亦建議採納2022年股票期權激勵計劃，向包括核心管理人員及核心技術（業務）人員在內共計113人，授予217萬份股票期權，佔目前已發行A股總數約0.19%，佔已發行股份總數約0.15%。授予的股票期權的行權價格為每股A股118.86元人民幣。

公司為是次激勵計劃設定業績考核要求，包括今年歸屬於股東的扣除非經常性損益後的淨利潤不低於80億元，2022至2023年累計淨利潤分別不低於180億元、2022至2024年累計淨利潤不低於280億元、2022至2025年累計淨利潤不低於380億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【資源股】稀美資源彈高8%　擬折讓近1成配發6000萬新股予贛鋒鋰業

【大行報告】贛鋒鋰業績後大升　大摩：鋰產品加價令毛利率大增、潛在升幅逾7成

新能源 股票 贛鋒鋰業（01772） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升62點　滙豐ADR再升1%、阿里巴巴ADR跌近2%（不斷更新）
【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法
【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法
【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大
【中國經濟】李克強：穩經濟政策5月底前出台細則　確保經濟合理區間運行　某些困難比2020年疫情嚴重時還大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款