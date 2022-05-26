【資源股】贛鋒鋰業曾升近5%　擬斥最多20億建鋰輝石提鋰生產基地、另推股權激勵計劃　目標今年淨利潤不低於80億人幣

▲ 【資源股】贛鋒鋰業計劃斥最多20億人幣建鋰輝石提鋰生產基地

贛鋒鋰業 （01772） 發公告指，公司會以自有資金最多20億元人民幣投資建設年產5萬噸鋰電新能源材料項目，同時又推出新一期股權激勵計劃，並目標今年淨利潤不低於80億元。

贛鋒鋰業今早一度升近5%，現升2.4%，報100.8元。

贛鋒鋰業指，投資可進一步擴大公司鋰鹽產品生產規模和市場份額，保障長期穩定發展，有利提高公司核心競爭力和盈利能力。公司表示，會在江西省豐城市建設鋰輝石提鋰生產基地，形成年產5萬噸碳酸鋰當量的鋰電新能源材料產能，項目分兩期建設，一期建設年產 2.5 萬噸氫氧化鋰項目，包括建設和生產相關的基礎設施、廠房、輔助設施和員工宿舍、安全生產設備、運營資金等，具體投資金額以實際項目投資為準。

同時，公司亦建議採納2022年股票期權激勵計劃，向包括核心管理人員及核心技術（業務）人員在內共計113人，授予217萬份股票期權，佔目前已發行A股總數約0.19%，佔已發行股份總數約0.15%。授予的股票期權的行權價格為每股A股118.86元人民幣。

公司為是次激勵計劃設定業績考核要求，包括今年歸屬於股東的扣除非經常性損益後的淨利潤不低於80億元，2022至2023年累計淨利潤分別不低於180億元、2022至2024年累計淨利潤不低於280億元、2022至2025年累計淨利潤不低於380億元。

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