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【中國經濟】內地物聯網科技平台G7據報不再向公眾開放實時公路貨運數據　投行更難評估封控對經濟衝擊

股市 21:46 2022/05/25

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彭博報道，內地一家蒐集物聯網數據的公司表示，不再向公眾開放實時公路貨運數據。這些數據原本可體現出疫情對中國經濟造成的嚴重影響。

報道引述中國公路物流行業的物聯網科技平台G7在聲明中稱，近期公司在官網加了一道登陸驗證。以往公路貨運有關數據可從G7官網和其他數據供應商查看，如今個人和機構通過驗證才能登陸網站查看有關數據。

G7：初衷為了更好連接關心公路貨運個人和機構

G7回覆查詢時指，初衷是為了更好地和關心公路貨運的個人和機構建立連接，幫助他們獲取更全面、準確的公路貨運行業的洞察和分析。

報道指，公眾無法查看公路貨運數據，評估疫情封控措施對貨運和經濟造成的影響變得更困難，而隨着上海的緩慢復甦，企業也難以了解供應鏈是否正逐漸疏通。自3月份內地疫情爆發以來，高盛（美：GS）等投資銀行廣泛使用貨運數據來衡量封鎖措施對中國經濟的影響。香港中文大學和其他高校的經濟學家發現貨運流量與GDP高度相關，也在使用貨運數據來評估封鎖對經濟的影響。

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