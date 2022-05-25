【業績｜互聯網醫療】藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣　董事會另宣佈購入最多3%股份作獎勵計劃

▲ 【業績｜互聯網醫療】藍籌阿里健康3月底止全年轉蝕2.66億人幣 收入升近33%

阿里健康 （00241） 公布3月底止2022財年全年業績，期內收入205.78億元（人民幣，下同），按年增32.6%；毛利約41.08億元，按年增13.6%；虧損約2.66億元，去年同期賺3.43億元；經調整虧損約3.94億元，去年同期賺6.3億元，不派息。

阿里健康另發公告指，阿里健康董事會決議於適當時按現行市價於市場上購入阿里健康股份用於股份獎勵計劃，購入股份不超過已發行阿里健康股份的3%。

阿里健康：現行價格被低估 是購入股份良機

阿里健康董事會表示，市場上買賣的股份的現行價格被低估，正是購入股份的良機。阿里健康目前的財務資源能夠保障以內部資源實施購股，同時保持穩健的財務狀況以支持公司業務持續增長。在目前情况下進行購股，表明董事會對阿里健康當前及長期業務前景充滿信心，亦將會保障投資者的利益，增強投資者對公司的信心。

阿里健康去年醫藥自營業務收入達179.11億元，按年增長35.5%，其中處方藥業務收入增長105.2%。阿里健康稱，天貓醫藥平台服務品類擁有超過4,400萬個庫存單位（SKUs），服務於超過2.6萬商家；線上自營店的年度活躍消費者超過1.1億。

阿里健康上財年加大市場營銷費用控制

針對日益挑戰的競爭環境，阿里健康稱，下半財年加大了市場營銷費用的控制和經營效率優化，穩步提升倉儲配送等履約費用效率，下半財年經調整虧損淨額較上半財年顯著收窄。

展望方面，阿里健康表示會擴大疫苗服務供給，持續提升用戶在疫苗接種前、中、後的體驗，同時持續在醫療服務本地化領域的探索，提升服務效率與質量。

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