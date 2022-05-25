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【NFLX】花旗分析師：Netflix不再是增長股　需接廣告生意　料美國廣告層可帶來多達36億美元自由現金流

股市 20:05 2022/05/25

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【NFLX】花旗分析師：Netflix不再是增長股　需接廣告生意

網上串流平台巨頭Netflix（美：NFLX）早前公布今年首季業績，訂閱用戶流失20萬名，為10多年來首次人數下降。花旗（美：C）分析師Jason Bazinet發表研報，指一旦Netflix用戶群開始收縮，投資者就不再視該公司為增長型股票，而該公司欠缺自由現金流，價值投資者亦不確定如何評估該公司，而他認為Netflix有兩個選項，包括減少帳戶共享、引入廣告層。

Jason Bazinet分析指，美國用戶需求曲線表明，Netflix可能難以從減少帳戶共享中產生增量的自由現金流，但是，來自YouTube和SVOD競爭對手的廣告收入表明，Netflix可從美國用戶獲得每月10美元的廣告收入，從非美國用戶獲得每月3美元的廣告收入。據他計算，美國的廣告層可以為Netflix增加9億至36億美元的增量自由現金流。

他強調，Netflix目前不再是成長股，為了吸引價值投資者，認為Netflix需要縮小自由現金流和淨收入之間的差距。

相關文章：

【NFLX】Netflix據報將裁減約150名員工　指收入增長放慢　需放緩成本增長

 

美股 大行報告 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix 股票 廣告 串流 花旗銀行

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