【新股IPO】友和集團2347周四起招股 入場費約5252元

本港電商友和集團（新上市編號：02347）將於周四（26日）起至下周二（31日）招股，是次將發售5500萬股股份，其中10%將用作香港公開發售，其餘90%用作國際配售；招股價介乎每股2.1元至2.6元，每手2000股，入場費5,252.41元；6月10日掛牌；獨家保薦人為民銀資本。

【MIRROR演唱會】 MIRROR演唱會加場兼採實名制買飛 另推2場MIRO專場回應鏡粉訴求【見下頁】

高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14



友和集團是次集資所得，預計將約20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；約7.1%將用於透過推出線上平台業務擴大電子商務平台的產品供應種類；約8.6%將用於服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶；約9.2%將用於加強供應鏈能力；約11.8%將用於進一步投資於品牌管理及市場推廣；約19.2%將用於擴大員工隊伍以支持業務策略；約13.7%將用於收購電子商務相關行業的公司；約10.0%將用於一般營運資金。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正