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【新股IPO】友和集團2347周四起招股 入場費約5252元

股樓投資 21:03 2022/05/25

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本港電商友和集團（新上市編號：02347）將於周四（26日）起至下周二（31日）招股，是次將發售5500萬股股份，其中10%將用作香港公開發售，其餘90%用作國際配售；招股價介乎每股2.1元至2.6元，每手2000股，入場費5,252.41元；6月10日掛牌；獨家保薦人為民銀資本。

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友和集團是次集資所得，預計將約20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；約7.1%將用於透過推出線上平台業務擴大電子商務平台的產品供應種類；約8.6%將用於服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶；約9.2%將用於加強供應鏈能力；約11.8%將用於進一步投資於品牌管理及市場推廣；約19.2%將用於擴大員工隊伍以支持業務策略；約13.7%將用於收購電子商務相關行業的公司；約10.0%將用於一般營運資金。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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記者：張以正

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