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【互聯互通】歐達禮：參與ETF通產品無需經兩地監管機構預先批准　惟要符合一定流通性要求

股市 19:44 2022/05/25

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【互聯互通】歐達禮：參與ETF通產品無需經兩地監管機構預先批准　惟要符合一定流通性要求

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）出席亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）中國資本市場論壇時表示，過去十年中港兩地透過互聯互通渠道加強聯繫，成績有目共睹，未來互聯互通又有新機遇，下一個新產品將是ETF通，相信可助兩地ETF經理提供更快捷及成本更具效益的渠道，讓ETF產品可同時在中港市場買賣，並與其他在中港交叉上市的ETF有明顯區別。

許正宇：推動ETF納入互聯互通標的【下一頁】

歐達禮稱，參與ETF通的產品無需經過兩地監管機構的預先批准，但需要符合一定流通性要求，包括基金規模、成交量及ETF追蹤的成分股是否互聯互通中的合資格股票。

ETF通初時的規模可能很小

他指，ETF通初時的規模可能很小，但相信隨計劃不斷擴大，相關的流通性也會放寬，但重還是先試水溫，就像多年前的互聯互通計劃般，因此必須保持耐性。

對於近日投資市場大幅波動，歐達禮指，近日市場波動與多個因素導致不確定性大幅上升有關，包括封城、通脹、息口上揚、商品市場震盪、供應鏈斷裂、企業盈利疲弱、地緣政治風險升溫，以致於內地經濟放緩及不同行業出現監管挑戰。

他強調，證監會將保持金融體系穩健放在首位，金融體系需要承認高波動性及不可預見的衝擊，讓市場能正常交易及運作，不受任何干擾。

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港股 ETF 地緣政治 中國 互聯互通 證監會

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